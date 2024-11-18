Kılıçdaroğlu, hakim karşısına çıkıp savunma yapacak: Dava öncesi 'videolu' mesaj

Yayınlanma: 18.11.2024 - 16:18

Güncelleme: 18.11.2024 - 17:45

CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hakkında 11 yıl 8 aya kadar hapis ve siyasi yasak istemli davanın 22 Kasım'da gerçekleşecek olan duruşmasına katılacak.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şikayeti üzerine açılan hapis cezası ve siyasi yasak istemli davanın duruşmasına Kılıçdaroğlu'nun katılacağını, avukatı Celal Çelik sosyal medya hesabından duyurdu.

"HODRİ MEYDAN"

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Yolsuzluk gerçekliklerinin ifade edilmesinden rahatsızlık duyan Erdoğan'ın şikayeti üzerine Savcılıklar, harekete geçmiş ve aldıkları talimat gereğince Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu hakkında Hapis ve Siyasi Yasak istemli davalar açmışlardı!

22 Kasım saat 14:00'de Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesinde yapılacak ( 11 Yıl 8 Ay'a kadar Hapis ve Siyasi Yasak istemli) davanın duruşmasına, Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu katılma kararı almıştır. Savunma yapmaktan çok hesap sorulacağı, tüm yolsuzluk gerçekliğinin ispatlanacağı bilgisi ile... Hodri Meydan."

KILIÇDAROĞLU'NDAN VİDEOLU MESAJ

Bu gelişmenin ardından Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından videolu paylaşım yaptı.

"ERDOĞAN'DAN HESAP SORMAYA GİDİYORUM"

Kılıçdaroğlu, "Savunma yapmaya gidiyorum dedim ama sanmayın ki kendimi savunacağım. Ben oraya Erdoğan'dan yaptığı ve yaptırdığı yolsuzlukların hesabını sormak için gidiyorum" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

"Savunma yapmaya gidiyorum dedim ama sanmayın ki kendimi savunacağım. Ben oraya Erdoğan'dan yaptığı ve yaptırdığı yolsuzlukların hesabını sormak için gidiyorum. Ben oraya Misak-ı Milli için gidiyorum. Ben oraya Cumhuriyet'e ve Atatürk'e bağlılık yemini ettiği için ihraç edilen genç teğmenler adına gidiyorum. Daha birkaç gün önce yoksulluktan yanarak can veren 5 evladımızın hakkı için gidiyorum. Bağımsızlığımız için, kardeşliğimiz için ve geleceğimiz için gidiyorum. Uyuşturucu baronlarıyla mücadele için, kara paracılar ve çetelerden hesap sormak için gidiyorum."

“SAFLARI SIKLAŞTIRIN"

"Dostlar, safları sıklaştırın. Vatan ve millet düşmanlarına karşı Kuvayı Milliye ruhunu tesis edeceğiz. Sevr'i nasıl parçalayıp, yırtıp attıysak; emperyalistlerin kurduğu bu oyunu da bozacağız. İşbirlikçilerden kesinlikle hesap soracağız. Korkmayın birlikte başaracağız."