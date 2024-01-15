Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'manidar' paylaşımına, CHP'li vekilden dikkat çeken yanıt: 'Yola çıktıklarımızı yolda bulduklarımızla değiştirmeyiz'
CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'yi yasa boğan şehit haberlerinin ardından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Paylaşımının sonuna "Hiç kimse yalnızlığımdan cesaret almasın" notunu düşen Kılıçdaroğlu'na, CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'tan dikkat çeken yanıt geldi.
Koltuğunu Özgür Özel'e devrettikten sonra sosyal medya
hesabından paylaşımlarına devam eden eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu,
hükümete şehitler üzerinden eleştiriler yöneltti.
"KİMSE YALNIZLIĞIMDAN CESARET ALMASIN"
Cuma günü Pençe Kilit Harekat Bölgesi'nde teröristlerin hain
saldırısında 9 asker şehit oldu. Tüm Türkiye bu acı haberle yasa boğulurken,
eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken bir paylaşım geldi.
Genel başkanlık koltuğunu Özgür Özel'e devreden
Kılıçdaroğlu, "Bilmiyorlar..! Öğrenmiyorlar..! Yönetemiyorlar..!
Devletteki çürümenin bedelini yine vatan evlatları canlarıyla ödedi. Devlet
hamasetle değil liyakatle yönetilir. Aklınızı başınıza devşirin! Kahraman
evlatlarımız için gerekli güvenlik tedbirlerini alın” ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu, paylaşımının sonuna ise manidar bir not
düşerek, “Hiç kimse yalnızlığımdan cesaret almasın" dedi.
CHP’Lİ ÖZTUNÇ’TAN DİKKAT ÇEKEN YANIT
Kılıçdaroğlu’nun söz konusu paylaşımına, CHP Kahramanmaraş
Milletvekili Ali Öztunç’tan dikkat çeken bir yanıt geldi.
Kılıçdaroğlu’nun paylaşımını alıntılayan Öztunç, “Sevgili Genel Başkanım, asla yalnız değilsin. Yola çıktıklarımızı yolda bulduklarımızla değiştirmedik, değiştirmeyiz…” ifadelerini kullandı.
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