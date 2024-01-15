Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'manidar' paylaşımına, CHP'li vekilden dikkat çeken yanıt: 'Yola çıktıklarımızı yolda bulduklarımızla değiştirmeyiz'

Yayınlanma: 15.01.2024 - 20:15

Güncelleme: 15.01.2024 - 20:15

Koltuğunu Özgür Özel'e devrettikten sonra sosyal medya hesabından paylaşımlarına devam eden eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, hükümete şehitler üzerinden eleştiriler yöneltti.

"KİMSE YALNIZLIĞIMDAN CESARET ALMASIN"

Cuma günü Pençe Kilit Harekat Bölgesi'nde teröristlerin hain saldırısında 9 asker şehit oldu. Tüm Türkiye bu acı haberle yasa boğulurken, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Genel başkanlık koltuğunu Özgür Özel'e devreden Kılıçdaroğlu, "Bilmiyorlar..! Öğrenmiyorlar..! Yönetemiyorlar..! Devletteki çürümenin bedelini yine vatan evlatları canlarıyla ödedi. Devlet hamasetle değil liyakatle yönetilir. Aklınızı başınıza devşirin! Kahraman evlatlarımız için gerekli güvenlik tedbirlerini alın” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, paylaşımının sonuna ise manidar bir not düşerek, “Hiç kimse yalnızlığımdan cesaret almasın" dedi.

CHP’Lİ ÖZTUNÇ’TAN DİKKAT ÇEKEN YANIT

Kılıçdaroğlu’nun söz konusu paylaşımına, CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç’tan dikkat çeken bir yanıt geldi.

Kılıçdaroğlu’nun paylaşımını alıntılayan Öztunç, “Sevgili Genel Başkanım, asla yalnız değilsin. Yola çıktıklarımızı yolda bulduklarımızla değiştirmedik, değiştirmeyiz…” ifadelerini kullandı.