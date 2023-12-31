Özgür Özel, Kılıçdaroğlu’nun 13 yıl boyunca kullandığı odada tabloyu değiştirdi

Yayınlanma: 31.12.2023 - 09:50

Güncelleme: 31.12.2023 - 09:50

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nın ikinci tur oylamasında genel başkan seçilen Özgür Özel, CHP’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 13 yıl boyunca kullandığı makam odasında küçük değişiklikler yapmaya başladı.

Engelli ressam Muhammet Yalçın’ın yapıp Kılıçdaroğlu’na hediye ettiği renkli tablo kaldırıldı.

Bu tablonun yerine Gezi eylemlerinde öldürülen Ali İsmail Korkmaz, Ethem Sarısülük, Abdullah Cömert, Mehmet Ayvalıtaş, Ahmet Atakan, Medeni Yıldırım, Hasan Ferit Gedik ve Berkin Elvan’ı bir arada gösteren Faruk Tarınç’ın yaptığı tablo asıldı.