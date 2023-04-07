Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni kitabı çıktı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeni kitabı “Hakça Paylaşmak İçin Toplumsal Adalet” Tekin Yayınevi tarafından yayımlandı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Özgür ve Adil Bir Türkiye İçin Yürüyüş” kitabının ardından yeni bir kitap daha yazdı.
Kılıçdaroğlu’nun 13. cumhurbaşkanı adayı kimliğiyle yaptığı “ortak gelecek” çağrısının hangi fikirler üzerine inşa edildiğini anlatan “Hakça Paylaşmak İçin Toplumsal Adalet” kitabı Tekin Yayınevi etiketiyle yayımlandı.
656 sayfadan oluşan kitap, Kılıçdaroğlu’nun 1976’dan itibaren kaleme almaya başladığı yazılarından oluşuyor.
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