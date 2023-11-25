Kemal Okuyan'dan Nevşin Mengü'ye yanıt: Bundan sonra yurttaşın hakkını savunmadan size sorarız

İş insanı Rahmi Koç'un devlette çalışan ile ilgili sözlerini "Çalışanlar AK Partili, pala bıyıklı değil" diyen Nevşin Mengü'ye TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan'dan yanıt geldi. Okuyan, "Bundan sonra yurttaşlarımızın hakkını ve çıkarlarını savunmadan önce hangi partiye oy verdiklerini araştırır, sizden yardım alırız" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.11.2023 - 18:07
Kemal Okuyan'dan Nevşin Mengü'ye yanıt: Bundan sonra yurttaşın hakkını savunmadan size sorarız
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Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç'un "Devlette 5,5 milyon kişi çalışıyor. Dolayısıyla 2 milyon kişiyle bu devlet rahatlıkla döner. 600 milletvekili var, 200’üyle rahatlıkla hallolur" sözleriyle kamuoyunda tartışma yaratmıştı.

'4,5 MİLYONU AK PARTİLİ'

Bu sözleri YouTube canlı yayınında yorumlayan gazeteci Nevşin Mengü, "Bu 5,5 milyon kamu çalışanının 4,5 milyonu zaten AKP'li. Pala bıyıklı sosyalist değil" ifadesini kullandı.

'BUNDAN SONRA HANGİ PARTİYE OY VERDİKLERİNİ ARAŞTIRIRIZ'

Mengü'nün açıklamalarına TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan'dan yanıt geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Okuyan, "Sayın Nevşin Mengü, aydınlattığınız için çok sağolun. Türkiye'nin en güçlü patronu Rahmi Koç'un "faydasız" ilan ettiği milyonlarca kişinin pala bıyıklı sosyalist değil AKP seçmeni olduğunu sayenizde öğrenmiş oldum. Biraz geç oldu ama bundan sonra günde on iki saat güvencesiz çalışıp açlıkla boğuşan, madende göçük altına kalan, depremde evi tepesine çöken yurttaşlarımızın hakkını ve çıkarlarını savunmadan önce hangi partiye oy verdiklerini araştırır, sizden yardım alırız. Siz de bu zor günlerde boş yere gülümsemezsiniz" açıklamasında bulundu.


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