Çalışan emekliler için ikramiye talimatını SGK Uzmanı Tezel değerlendirdi: ‘Aralıkta ödenmeye başlanır’

Yayınlanma: 24.11.2023 - 17:23

Güncelleme: 24.11.2023 - 17:23

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler "Çalışan emeklilere de verilmesi için Cumhurbaşkanımız, bakanlara ayrıntılı çalışma talimatı verdi" dedi. SGK Uzmanı Ali Tezel, çalışan emeklilere de verilecek 5 bin TL ikramiyeye ilişkin Cumhuriyet TV’de konuştu. Tezel, “Eşitsizlik giderilmiş olacak” dedi.

“HAKLI TALEPLERİNİ GERİ ÇEVİRMEMİŞ”

Önceki sistemin çalışan emeklinin hakkını gasp ettiğini ifade eden Tezel, sözlerine şöyle başladı:

“Daha önce çalışan emekliye, çiftçi kayıt sisteminde olanlara, ziraat odasında kayıtlı olanlara, bir şirket ortağı olanlara vermemişlerdi. Bu bir haksızlıktı. Demek ki kamuoyundan gelen bu taleplere karşı sayın cumhurbaşkanı da onların haklı taleplerini geri çevirmemiş. Muhtemelen kasıma yetişmez artık, aralıkta bu paralar çalışan emekli dedikleri çiftçilere, şirket ortaklarına ödenmeye başlanır.”

“DEVAMININ GETİRİLECEĞİNİ SANMIYORUM”

Tezel, Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yılı dolayısıyla bir kereye mahsus olarak verilecek emekli ikramiyesine ilişkin, “5 bin lira yetmese bile eşitsizlik giderilmiş olacak. İkramiyenin devamının geleceğini sanmıyorum. Çünkü gelecek olsa her yıl Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı’nda ikişer bin lira tüm emekliere ikramiye var, orada bir artış yapılmadı. Beklenti emekli maaşlarına yüksek bir artıştı ama o da yapılmadı” ifadelerini kullandı.

"TORBA YASAYA BİR MADDE DAHA İLAVE EDERLER"

Tezel, yapılacak düzenlemeye ilişkin “Şu anda mecliste görüşülen 80 maddelik bir torba yasa var. Ona bu sebeple bir madde daha ilave ederler” diyerek sözlerini noktaladı.