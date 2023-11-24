Son Dakika: Çalışan emekliye de 5 bin TL ikramiye verilecek mi? Erdoğan'dan çalışan emekliler için talimat

Son dakika haberleri... Emeklilere 5 bin liralık ikramiye verilmesi uygulamasında çalışan emekliler kapsam dışında bırakılmıştı. İkramiye alamayan çalışan emeklilerin yoğun tepkisi olmuştu. AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışan emekliye ikramiye çalışması için ilgili bakanlıklara talimat verdiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.11.2023 - 15:32
Son Dakika: Çalışan emekliye de 5 bin TL ikramiye verilecek mi? Erdoğan'dan çalışan emekliler için talimat
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Ekonomiye ilişkin önemli düzenlemeler içeren yeni torba teklif Meclis Başkanlığı'na sunuldu.

Düzenlemeyi açıklayan AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye verilmesine ilişkin AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilgili bakanlıklara çalışma talimatı verdiğini açıkladı.

Güler, çalışan emeklilere ikramiye için "Kapsamı ve detayları çalışma sonrasında ortaya çıkacak" dedi.

ÇALIŞMAYAN EMEKLİLERE İKRAMİYE ÖDEMESİ YAPILDI

5 bin TL emekli ikramiyesi ödemeleri 12.2 milyon çalışmayan emeklinin hesabına yatırıldı. Emekli olup çalışmaya devam eden yurttaşların kapsam dışında bırakıldığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyeleri tek seferlik olarak ödendi.

SGK ödemeleri 11-12-13 Kasım'da, Bağkur ödemeleri 14 Kasım'da yapıldı. Dul ve yetimlere ise bu tutarın aylıktaki hisseye göre yapılması 11 Kasım gününden itibaren yapıldı.


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