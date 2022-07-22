Kemal Türkler için mezarı başında anma

22 Temmuz 2022 Cuma, 15:08

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (DİSK) kurucu Genel Başkanı ve işçi sınıfının unutulmaz önderi Kemal Türkler, katledilişinin 42. yılında Topkapı’daki mezarı başında anıldı.

Anma törenine Türkler ailesi, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, DİSK Genel Sekreteri Adnan Serdaroğlu, DİSK Yönetim Kurulu üyeleri Kazım Doğan ve Seyit Aslan, DİSK İstanbul Bölge Temsilcisi Nevzat Karataş, DİSK önceki dönem Genel Başkanlarından Rıdvan Budak, DİSK'e bağlı sendikaların genel başkanları, genel merkez ve şube yöneticileri, DİSK’li işçiler, siyasi parti ve demokratik kitle örgütü temsilcileri katıldı.

DİSK'in internet sitesinde yer alan bilgiye göre Topkapı Çamlık Mezarlığı girişinden Kemal Türkler’in mezarına kadar süren bir yürüyüşün ardından saygı duruşuyla başlayan anma programında ilk olarak DİSK Genel Sekreteri ve Birleşik Metal İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu bir konuşma yaptı. Kemal Türkler’in öldürülmesiyle 12 Eylül faşist cuntasının temellerinin atıldığını hatırlatan Adnan Serdaroğlu, Kemal Türkler’in düşüncelerinin ve anısının yaşadığını söyledi.

Kemal Türkler’in ailesi adına bir konuşma yapan Nilgün Soydan Türkler, gençler başta olmak üzere tüm katılanlara teşekkür etti ve “Kemal Türkler Kitabı” hakkında bilgi verdi.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu Kemal Türkler’in emek ve demokrasi mücadelesine dair örnekler verdiği konuşmasını “Kemal Türkler işçi sınıfının önünde yürümeye devam ediyor” diyerek bitirdi.



