Kendi belediyesi dahi sansürledi: AKP'li başkandan kurtuluş gününde Mısıroğlu anması

29 Ağustos 2022 Pazartesi, 11:02

AKP'li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, şehrin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı töreninde yaptığı konuşmada, “Keşke Yunan galip gelseydi” sözleriyle hatırlanan, Atatürk ve laiklik düşmanı "tarihçi" Kadir Mısıroğlu‘nu andı.

AKP’li Başkan Zeybek, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Afyon’un kurtuluşunda ciddi gayretleri olan, Kadir Mısıroğlu’nun da Sarıklı Mücahitler isimli kitabında bahsettiği Afyonlu hemşerilerimiz kahramanlarımız Şükrü Çelikalay ve Bayatlı Yarbay Arif Bey’i rahmet ve minnetle yad ediyorum. Bu mutlu günde bizleri şereflendiren kara, hava, deniz kuvvetlerimizin temsilcilerine şükranlarımızı arz ediyorum. Birlik ve beraberlik içinde nice güzel günler diliyor sizleri saygıyla selamlıyorum.”

BELEDİYEDEN 'SANSÜR'

Başkan Zeybek'in konuşması, belediyenin resmi internet sitesinde "sansür"lenerek yayımlandı. Sitedeki konuşma metninde ilgili bölüm şöyle yer buldu:

'SARAY' TARİHÇİSİ

2019 yılında 86 yaşında ölen Kadir Mısıroğlu, Cumhuriyet'e ve laikliğe düşmanlığını “Keşke Yunan galip gelseydi” diyerek dile getirmesiyle hatırlanıyor. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da yakın olan Mısıroğlu, 24 Haziran 2018 seçimleri sürecinde, sokak röportajına katılan yurttaşların, AKP’ye yol ve köprü yaptığı için oy verdiklerini söylemelerine tepki göstererek “Demiyor ki dindar olduğu için rey verdim. Şeriat gelsin de isterse Türkiye batsın ben razıyım” diye konuşmuştu.