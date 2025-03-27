'Kendine muhabir' Hasan Köksoy gözaltına alındı

'Kendine Muhabir' isimli Youtube kanalı üzerinden sokak röportajları yapan Hasan Köksoy, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla gözaltına alındı. Köksoy, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'Kendine muhabir' Hasan Köksoy gözaltına alındı
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 27.03.2025 - 12:55

'Kendine Muhabir' isimli Youtube kanalı üzerinden yayınladığı sokak röportajlarıyla bilinen Hasan Köksoy, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla gözaltına alındığını duyurdu.

X hesabından yaptığı paylaşımda geceyi nezarethanede geçirdiğini belirten Köksoy, "Sabah sağlık kontrolü, ardından az önce savcı karşısına çıktım. Suçlama Cumhurbaşkanına hakaret" dedi. 

Daha sonra adli kontrol kararı ve yurtdışı çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldığını ifade eden Köksoy, paylaşımını "Vatan sağolsun!" diyerek bitirdi. 

 

 

 


Etiketler: #Kendine Muhabir #Cumhurbaşkanı'na hakaret #Hasan Köksoy

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