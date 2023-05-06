Kendini Togg'un önüne atan yurttaş: 'Çiğne beni çiğne'
Sosyal medyaya yansıyan bir görüntüde Togg marka arabanın önüne kendini atan bir vatandaşın "Çiğne beni çiğne" dediği görüldü.
Togg aracının önüne yatan yurttaşın görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.
"Çiğne beni çiğne" diyerek yere yumruklar atan kişiyi çevredekiler alkışladı.
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