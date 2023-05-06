Kendini Togg'un önüne atan yurttaş: 'Çiğne beni çiğne'

Sosyal medyaya yansıyan bir görüntüde Togg marka arabanın önüne kendini atan bir vatandaşın "Çiğne beni çiğne" dediği görüldü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.05.2023 - 22:01
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Togg aracının önüne yatan yurttaşın görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

"Çiğne beni çiğne" diyerek yere yumruklar atan kişiyi çevredekiler alkışladı.


TOGG

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