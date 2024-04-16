Mesut Kocagöz’ün tutukluluğuna neden itiraz edildi?

ANET Genel Müdürü iken CHP’den aday olmak için istifa eden ve Kepez Belediye Başkanı seçilen Mesut Kocagöz, teleferik kazası nedeniyle tutuklanmıştı. Kocagöz’ün avukatlarınca sunulan itiraz dilekçesinin dört temel dayanak noktası açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.04.2024 - 17:57
Mesut Kocagöz’ün tutukluluğuna neden itiraz edildi?
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Antalya Konyaaltı'nda Tünektepe Teleferik Tesisi'nde 12 Nisan'da meydana gelen kazada parçalanan kabinden düşen 54 yaşındaki avukat Memiş Gümüş yaşamını yitirmiş, 7 kişi yaralanmıştı. Teleferikte mahsur kalan 174 kişi de yaklaşık 23 saat süren çalışmalarla kurtarılmıştı.

ANET Genel Müdürü iken 31 Mart yerel seçimlerinde CHP’den aday olmak için istifa eden ve Kepez Belediye Başkanı seçilen Mesut Kocagöz de söz konusu kaza dolayısıyla tutuklanmıştı.

Antalya Sarısu’da 12 Nisan günü meydana gelen  teleferik kazasında taksirle ölüm ve yaralamaya sebebiyet verme suçlamasıyla  tutuklanarak Antalya Döşemealtı L Tipi Cezaevi’ne konulan Antalya Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz’ün tutuklu yargılanmasına itiraz edilmişti.

Kocagöz’ün avukatlarınca sunulan itiraz dilekçesinin dört temel dayanak noktası açıklandı.

Buna göre, dilekçedeki itiraz noktalarından birincisi, tutuklamaya dayanak oluşturan katalog suçlar içinde taksirli suçların bulunmaması, ikincisi  bilirkişi raporunda bakım onarımla ilgili söz konusu edilen tarihlerle Mesut Kocagöz’ün ANET Genel Müdürlüğü görevinde bulunduğu tarihler arasındaki uyuşmazlık, üçüncüsü ise tutuklu yargılamaya gerekçe gösterilen  kaçma ihtimalinin  Kocagöz’ün belediye başkanı seçilmesinden dolayı bulunmaması, dördüncüsüyse delilleri yok etme ya da karartma ihtimalinden de kazayla ilgili tüm delillerin halihazırda toplanıp muhafaza edilmesinden dolayı bahsedilemeyeceği oldu. 


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