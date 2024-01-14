Kerim Rota, Gelecek Partisi'ndeki görevlerinden ayrıldı

Gelecek Partisi kurucularından Kerim Rota, kongre öncesinde yayınladığı mesajla partideki tüm görevlerinden ayrıldığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.01.2024 - 19:17
Kerim Rota, Gelecek Partisi'ndeki görevlerinden ayrıldı
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Gelecek Partisi Ekonomi Politikaları Başkanı Kerim Rota, görevinden ayrıldığını açıkladı. Partinin kurucu kadroları arasında yer alan Rota, ayrılık haberini sosyal medya hesabından duyurdu.

Rota, "Gelecek Partisi 2. büyük kongresinin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Gelecek Partisindeki görevlerimden bugün itibariyle ayrılmış bulunuyorum. Kongrede seçilen tüm arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Dört yıl boyunca desteğini gördüğüm sayın Ahmet Davutoğlu'na ve tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.


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