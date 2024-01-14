Gelecek, 72 belediye başkanını açıkladı

Yayınlanma: 14.01.2024 - 21:08

Güncelleme: 14.01.2024 - 21:08

Gelecek Partisi'nden bugün 72 adayın belirlendiği açıklandı.

Buna göre Gelecek Partisi’nin Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Yeşilyurt oldu. Ağrı Belediye Başkan adayı Murat Gök, Yalova Belediye Başkan adayı Kürşat Emre Çandır, Bartın Belediye Başkan adayı Yasemin Dora Kurtkaya ve Hakkari Belediye Başkan adayı Kitan Tan olarak ilan edildi.

Gelecek Partisi’nin açıkladığı ve beldeler dışında kalan il, ilçe belediye başkan adaylarının listesi şöyle: