TCDD'den gazetemize tazminat davası

Yayınlanma: 16.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 16.07.2023 - 03:00

Cumhuriyet, 28 Nisan’da, “Yurttaşın canı hiçe sayıldı” manşetiyle, 14 Mayıs seçimlerine günler kala açılan Ankara-Sivas YHT hattının bir kısmında sinyalizasyon bulunmadığını, durumun kurum içi yazışmalarda da itiraf edildiğini, yeterli deneme seferi yapılmadığını, rayların oturmama ihtimali bulunduğunu, yağışlar nedeniyle bu durumun tehlike yarattığını gündeme getirdi.

Bakanlık ise iddiaları reddederek “sinyalizasyonun tam olduğunu, deneme seferlerinin yapıldığını, rayların oturmama ihtimalinin asılsız ve yalan olduğunu” iddia etti.

TCDD, söz konusu haber nedeniyle Cumhuriyet Vakfı Başkanı Alev Coşkun ve muhabirimiz Sefa Uyar’a 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Dava dilekçesinde, haberde yer alan ifadelerin “TCDD’nin itibarının haksız yere zedelenmesine, kurumsal kimliğinin zarar görmesine neden olduğu, hakikatten uzak, ithama dayalı ağır suçlamalar içeren yorumlarda bulunulduğu, iddiaların gerçeğe aykırı, kamuoyunu yanıltıcı, kasıtlı ve karalayıcı bilgiler içerdiği” iddia edildi.

Gazetemizin haberinden 52 gün sonra, 19 Haziran’da, hattın bazı kısımlarında aşırı yağışlar nedeniyle rayların altı boşalırken, kontrol amacıyla kullanılan kılavuz tren, raydan çıktı.