Kestane balının faydaları nelerdir?
Son dönemde gündeme gelen kestane balı hakkında halk arasında çok az şey biliniyor. Peki sosyal medyada en çok konuşulan ve kış mevsiminin vazgeçilmez gıdası olan kestane balının faydaları nelerdir?
Bursa'daki Tahtakale Çarşısı'nda uzun yıllardır bal satan esnaf Özkan Korkmaz, "Kestane balı genellikle kış mevsiminde en çok kullanılan baldır. Sağlığa faydaları ise saymakla bitmez. Bilhassa KOAH hastalığına, üst solunum yollarına, soğuk algınlığına, astım, bronşit ve nefes darlığına çok iyi gelir. Karadeniz bölgesinde, Kastamonu, Bolu, Zonguldak ve Adapazarı yörelerinde yetişir. Kış aylarının vazgeçilmez balıdır" dedi.
Kestane balı fiyatlarının 125 liradan başlayıp 300 liraya kadar çıktığını anlatan Korkmaz, "Kestane balı üretimi haziran ve temmuz ayında başlıyor ve iki ay içerisinde kovanlardan sağılıyor. Fiyatları 125 liradan başlıyor, 300 liraya kadar çıkıyor. Satışlarımız şu ân iyi. Bu bal kışın en çok satılan ürünümüz’’ dedi.
"SATIŞLAR ARTMADI’’
Sosyal medya fenomeni Fehmi Pazarlı’nın, Esra Erol’un programına telefonla bağlanarak, ‘’Öncelikle kestane balı diyarı Zonguldak’tan selamlar’’ sözlerine atıfta bulunan Özkan Korkmaz, "Evet, her tarafta (Kestane balının diyarı Zonguldak’tan selam) diye bir söz dolaşıyor. Ama bu reklamın satışlarımıza bir etkisi olmadı, çünkü kestane balı zaten revaçta bir ürün ve kışın en çok satılan bal’’ diye konuştu.
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