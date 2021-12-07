'Kestane balının diyarı Zonguldak'tan selamlar' sözleriyle gündem olan Fehmi Pazarlı: 'Medeni Kanun değişmeli'

07 Aralık 2021 Salı, 18:06

ATV'de yayınlanan gündüz kuşağı programlarından biri olan Esra Erol'da eşi Gülay Pazarlı'nın iddialarına yanıt verirken, cümlelerine 'Öncelikle kestane balının diyarı Zonguldak Gökçebey Pazarlıoğlu köyünden tüm dünyaya selamlar' sözleriyle başlayan Fehmi Pazarlı sosyal medyada gündem olmuştu.

Pazarlı, son olarak Snob Magazin’den gazeteci Arif Hür'e konuştu.

MEDENİ KANUN'U HEDEF ALDI

Yaşananların ardından yeni açıklamalarda bulunan Pazarlı, "Türkiye'deki bu nafaka olayı tam bir saçmalık. Bazı kadınlar, boşandıkları takdirde alacakları tazminat ve nafakaları düşünerek kocalarına karşı ilgisiz kalıyorlar" dedi.

Açıklamalarını sürdüren Pazarlı, "Medeni Kanun zaten baştan aşağı saçmalıklarla dolu. O yüzden değişmeli. Bana kalırsa bugünkü Medeni Kanun ve TV'lerde ekrana gelen bazı programlar yuvaların dağılmasına ve maalesef cinayetlere sebep olabiliyor" diyerek üstü kapalı bir şekilde Esra Erol'a göndermede bulundu.

Sözlerini sürdüren Pazarlı, "Günümüzde eşler arasında ilgi ve alaka neredeyse tükendi. Sevgi ve saygı da kalmadı" dedi.

NE OLMUŞTU?

Esra Erol'a katılan Gülay Pazarlı, eşinin kendisini aldattığını iddia etmişti. Pazarlı'nın programda başından geçenleri anlatması üzerine yüzleşmek için, eşi Fehmi Pazarlı canlı bağlantıya alınmıştı.

Gülay Pazarlı, kendisini aldattığını öne sürdüğü eşine şu cümlelerle seslenmişti:

“Utandın mı, nasıl çıktın oraya? Hangi yalanlarla geldin? 2 seneden beri beni kandırdın. Sana yazıklar olsun, sana diyecek laf bulamıyorum. Sen evlatlarının yüzünü yere eğdin. Evlatların canındı, 14 yaşındaki kızını nasıl bıraktın? Senin için yaptıklarıma yazıklar olsun. Senin her şeyini ben yaptım. Ben senin kredi kartı borçlarını ödedim. Adamların yaptığı işi ben yaptım.”

Cümleleri ardından söz hakkı doğan Fehmi Pazarlı, "Öncelikle kestane balının diyarı Zonguldak Gökçebey Pazarlıoğlu köyünden tüm dünyaya selamlar" cümlesiyle söze başlamıştı.

Eşinin bu cümlesi ardından bir kez daha sinirlenen Gülay Pazarlı, “Reklam yapmaya başladı, ağzı çok laf yapar. Bal sattığı için reklam yapıyor” demişti.