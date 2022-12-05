Kıbrıs gazisi ihmal sonucu hayatını kaybetti: Belindeki 'platin' vücudunu zehirledi
Denizli’nin Çal ilçesinde 72 yaşındaki Kıbrıs gazisi, bel kısmında bulunan platinin vücudunu zehirlemesi sonucu yaşamını yitirdi.
Kıbrıs Barış Harekâtı’na katılan Denizli’nin Çal ilçesinde yaşayan İbrahim Yurt'un, bir süre önce rahatsızlık geçirmesi sonucu bel kısmına platin takıldı.
Yıllar sonra aynı yerden yine rahatsızlanan Yurt, bu sefer doktora gitmedi. 2 hafta sonunda ağrılara dayanamayan gazi, doktora gitti.
AMELİYATA ALINDI, KURTARILAMADI
Takıldığı yerden çıkan platinin Gazi İbrahim Yurt’u zehirlediği belirlendi. Ameliyata alınan Yurt, platinin vücudunu zehirlemesi sonucu yaşam mücadelesini kaybetti.
3 çocuk babası İbrahim Yurt, öğle namazının ardından resmi törenle Selcen Mahallesi’nde toprağa verildi.
BAŞKAN YARDIMCISI: 'KEŞKE DOKTORA GİTSEYDİ'
Çal Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Tatar, “Gazimiz İbrahim Yurt’u kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Keşke vücudundaki platin takılı olduğu yerden çıktığı zaman doktora gitseydi. Allah rahmet eylesin. Tüm gazi ve şehitlerimiz in mekanları cennettir inşallah” diye konuştu.
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