Kılıçdaroğlu, AB ülkelerinin büyükelçileri ile buluştu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Birliği ülkelerinin büyükelçileri ile akşam yemeğinde buluştu.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin Türkiye’de görevli büyükelçileri ile bugün akşam yemeğinde bir araya geldi.
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer-Landrut’un da katıldığı yemekte Kılıçdaroğlu’na, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz, Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ile AB Uyum Komisyonu üyesi Milletvekilleri Özkan Yalım, Türabi Kayan, Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve Sibel Özdemir eşlik etti.
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