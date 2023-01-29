Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İsrail Başbakanı Netanyahu'ya 'geçmiş olsun' mektubu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kudüs’teki bir sinagoga düzenlenen silahlı saldırı nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya "geçmiş olsun" mektubu gönderdi. Kılıçdaroğlu, mektubunda, “İsrail halkıyla dayanışma içerisinde acınızı paylaşıyor, saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleri ile hükümetinize başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz” dedi.

ANKA
Yayınlanma: 29 Ocak 2023 - 18:28
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İsrail Başbakanı Netanyahu'ya 'geçmiş olsun' mektubu
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CHP lideri Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kudüs’teki bir sinagoga düzenlenen silahlı saldırı nedeniyle bugün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya gönderdiği mektupta şunları kaydetti:

“Sayın Başbakan, bu hafta sonu, 27 ve 28 Ocak tarihlerinde Kudüs’te yaşanan silahlı saldırılı şiddet eylemlerinde çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle duyduğumuz üzüntüyü dile getirmek isteriz. İsrail halkıyla dayanışma içerisinde acınızı paylaşıyor, saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleri ile hükümetinize başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Olayların tırmanmaya ve bölgemizde yeni bir şiddet sarmalına yol açmaması en büyük temennimizdir.”


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