Kılıçdaroğlu cephesinden Özgür Özel'in seçim çağrısına yanıt

26.05.2026 15:58:00
ANKA
Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığı ile bilinen eski CHP İstanbul Milletvekili Müslim Sarı, Özgür Özel'in Kılıçdaroğlu'na yönelik "2 milyon CHP'li Genel Başkanımızı seçsin" şeklindeki çağrısına ilişkin, "Bundan sonrasını siyasi polemik olarak görüyorum. Yol haritası bellidir, yapılacaklar bellidir, bu çerçevede ilerleyeceğiz" dedi.

Eski CHP İstanbul Milletvekili Müslim Sarı, Kemal Kılıçdaroğlu'nu evinde ziyaret etti. Sarı, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı dolayısıyla Genel Merkez'deki hazırlıklara devam ettiklerini belirterek, bayramlaşma programının cumartesi günü olacağını hatırlattı.

Partinin gündelik işlerini takip ettiklerini söyleyen Sarı, "Parti Meclisinin oluşumuna ilişkin süreçlerde ne aşamadasınız?" sorusunu, şöyle yanıtladı:

"Parti Meclisi zaten belli yani liste belli. Gelebilecek olan arkadaşların pozisyonu belli; zaten o, seçim kurullarıyla paylaşılmıştı, mahkeme de zaten zapta aldı. Dolayısıyla arkadaşlarımız da belli. Sadece gün belirlenecek, o günde de Parti Meclisi yapılacak, partinin yetkili organları çalışmaya başlayacak. Aynı gün Yüksek Disiplin Kurulu da ilk toplantısını yapacak. MYK teşkili Sayın Genel Başkan'ın tasarrufunda, onu bekleyeceğiz."

"YOL HARİTASI BELLİ"

Müslim Sarı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik "2 milyon CHP'li Genel Başkanımızı seçsin" şeklindeki çağrısına ilişkin de şunları söyledi:

"Özgür Bey, örgüte danışmak istiyorsa biliyorsunuz, iki gün önce milletvekili arkadaşlarımız, Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyesi arkadaşlarımızla beraber Genel Merkez'in önüne geldik. Genel Başkanımız, 'bir olağanüstü kurultay, en makulü, en doğru zamanda kurultay yapalım' dediği halde, 'Bu kurultay nasıl olabilir, ne yapabiliriz, yol haritamız ne olabilir?' konularını konuşmak üzere geldiğimiz halde bütün diyalog kapılarını kapatmışlardı. Bundan sonrasını siyasi polemik olarak görüyorum. Yol haritası bellidir, yapılacaklar bellidir, bu çerçevede ilerleyeceğiz."

NE OLMUŞTU?

CHP lideri Özgür Özel, 'mutlak butlan' kararına karşı İzmir Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenen Özel, CHP Genel Başkanı'nın tüm parti üyelerinin katılacağı bir oylamayla seçilmesi çağrısında bulundu. Özel, "Eğer ben seçilmezsem, seçilenin sadece elini kaldırmam, elini öperim ömrüm boyunca yanında gezerim" dedi.

CHP'li Gökan Zeybek'ten Güzelbahçe Belediyesi operasyonuna tepki CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Güzelbahçe Belediyesi Başkanı Mustafa Günay'ın sabah saatlerinde gözaltına alınmasına ve İzmir'de CHP'nin mitingine yönelik engellemelere ilişkin ''Cumhuriyet Halk Partisi’nin seçilmişleri olarak bugüne kadar boyun eğmedik, bundan sonra da eğmeyeceğiz'' ifadelerini kullandı.
CHP Genel Merkezi önünde dikkat çeken güvenlik önlemi: 9 Eylül Caddesi kapatıldı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talebi üzerine polis müdahalesi ile tahliye edilen CHP Genel Merkezi'nin yer aldığı 9 Eylül Caddesi polis tarafından yaya ve araç trafiğine kapatıldı. CHP Genel Merkezi etrafında yoğun güvenlik önlemleri dikkati çekti.
Asu Kaya'dan CHP'nin seçilmiş kadrosunun dijital kayıtlardan silinmesine tepki CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, CHP'de yaşanan gelişmelere ilişkin "Kadın Kolları delegelerimizin helal oylarıyla seçilmiş olan şahsımın ve Kadın Kolları MYK üyelerimizin isimlerini kurumsal internet sitesinden sildirmek, saray patentli işbirlikçilerin ve koltuk sevdalılarının içine düştüğü acizliğin en net tescilidir. Siz dijital panellerden isimlerimizi silebilir, binaları kuşatabilirsiniz ama Anadolu’nun dört bir yanında yüreği adalet için çarpan, sokakları adımlayan kadın örgütümüzün mücadelesini asla silemezsiniz" açıklamasını yaptı.