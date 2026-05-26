CHP Genel Merkezi önünde dikkat çeken güvenlik önlemi: 9 Eylül Caddesi kapatıldı

26.05.2026 13:09:00
ANKA
Kemal Kılıçdaroğlu'nun talebi üzerine polis müdahalesi ile tahliye edilen CHP Genel Merkezi'nin yer aldığı 9 Eylül Caddesi polis tarafından yaya ve araç trafiğine kapatıldı. CHP Genel Merkezi etrafında yoğun güvenlik önlemleri dikkati çekti.
İstinaf mahkemesinin CHP 38. Olağan Kurultayı’nın iptali ve CHP Genel Başkanı olarak tedbiren Kemal Kılıçdaroğlu'nu görevlendirmesinin ardından, Kılıçdaroğlu'nun avukatlarının Genel Merkez binasının tahliye edilmesi talebi üzerine bina polis müdahalesiyle boşaltılmıştı.

Bugün ise CHP Genel Merkezi etrafında yoğun güvenlik önlemleri dikkati çekti. Genel Merkez binasının bulunduğu 9 Eylül Caddesi polis tarafından yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

Bazı basın mensupları CHP Genel Merkezi'ne girebilmek için telefon onayı bekledi. 

İŞLERİNE SON VERİLDİ

Öte yandan CHP Genel Merkezi'nde görevli, Özgür Özel döneminde işe alınan 18 sözleşmeli personelin iş akdi sonlandırıldı. Bu kişiler arasında Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (CAO) çalışanlarının da olduğu öğrenildi.

CAO Medya ve İletişim Birimi'nden Çimen Çetin, sosyal medya hesabından "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Medya ve İletişim birimindeki görevime yeni yönetimin talimatının ardından gelen tek bir telefon ile son verildi. Hadi size iyi bayramlar 'yeni yönetim'" ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan Kurultay seçiminde kaybettiği genel başkanlık görevine mahkeme kararıyla dönebilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez sabah saatlerinde Kılıçdaroğlu'nun evinin önünde yaptığı açıklamada, "Partideki işleyişte herhangi bir sıkıntı yok çalışan herkesin maaşlarının ödemesinin talimatı verildi" ifadelerini kullandı.

ANKA'nın kaynaklardan aktardığı bilgiye göre, CHP'nin sosyal medya hesaplarının da bugün devralınması bekleniyor.

CHP'li Gökan Zeybek'ten Güzelbahçe Belediyesi operasyonuna tepki CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Güzelbahçe Belediyesi Başkanı Mustafa Günay'ın sabah saatlerinde gözaltına alınmasına ve İzmir'de CHP'nin mitingine yönelik engellemelere ilişkin ''Cumhuriyet Halk Partisi’nin seçilmişleri olarak bugüne kadar boyun eğmedik, bundan sonra da eğmeyeceğiz'' ifadelerini kullandı.
Son Dakika... Kılıçdaroğlu'nun talebi kabul edildi: CHP'de eski PM göreve gelecek Son dakika haberi... Ankara 3. Genel İcra Dairesi, Kılıçdaroğlu'nun avukatlarının CHP Kurultayı'nın iptal edilmesi nedeniyle göreve iade edilen PM ve YDK üyelerine tebligat yapılması talebini kabul etti.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Özgür Özel'i sildi: Kayıtlara 'CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu' yazıldı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, internet sitesinde CHP Genel Başkanı bölümünde Özgür Özel'in ismini çıkardı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismini ekledi.