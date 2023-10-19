Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanlığı heyetini kabul etti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Çelik, İlçe Başkanları ve il yönetimini kabul etti.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, kongrelerini tamamlayan İstanbul’daki İlçe Başkanları ve İl Yönetim Kurulu Üyeleri ile CHP Genel Merkezi’nde bir araya geldi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün, CHP Genel Merkezi’nde; CHP İstanbul İl Kongresi’nde seçildikten sonra mazbatasını alarak görevine başlayan Özgür Çelik ve yeni CHP İstanbul İl yöneticileri ile CHP’li ilçe başkanları ile bir araya geldi. Kılıçdaroğlu’na; CHP Genel Sekreteri Neslihan Hancıoğlu ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın eşlik etti.
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