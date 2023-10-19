Kılıçdaroğlu, "Muhtarlar Günü"nü kutladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muhtarlar Günü'nü kutlayarak, belediye meclisinde söz sahibi olmaları ve Türkiye Muhtarlar Birliği'nin kurulmasının gerekliliğini bir kez daha hatırlattı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.10.2023 - 16:26
Kılıçdaroğlu,
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla mesaj yayınladı.

Kılıçdaroğlu’nun sosyal medya hesabı X’ten (Twitter) yaptığı paylaşımı şöyle:

“Demokrasi işleyişinde ve kamu idaresinde önemli bir yere sahip muhtarlarımızın, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyorum. Muhtarlarımız ne kadar güçlü olursa demokrasimiz de o kadar güçlü olur. Bu vesileyle; Muhtarlarımız için bütçe oluşturulmasının, belediye meclisinde söz sahibi olmalarının ve Türkiye Muhtarlar Birliği'nin kurulmasının gerekliliğini bir kez daha hatırlatıyorum.”


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Kemal Kılıçdaroğlu

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