Yayınlanma: 19.10.2023 - 16:26

Güncelleme: 19.10.2023 - 16:26

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla mesaj yayınladı.

Kılıçdaroğlu’nun sosyal medya hesabı X’ten (Twitter) yaptığı paylaşımı şöyle:

“Demokrasi işleyişinde ve kamu idaresinde önemli bir yere sahip muhtarlarımızın, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyorum. Muhtarlarımız ne kadar güçlü olursa demokrasimiz de o kadar güçlü olur. Bu vesileyle; Muhtarlarımız için bütçe oluşturulmasının, belediye meclisinde söz sahibi olmalarının ve Türkiye Muhtarlar Birliği'nin kurulmasının gerekliliğini bir kez daha hatırlatıyorum.”