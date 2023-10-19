Kılıçdaroğlu, "Muhtarlar Günü"nü kutladı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muhtarlar Günü'nü kutlayarak, belediye meclisinde söz sahibi olmaları ve Türkiye Muhtarlar Birliği'nin kurulmasının gerekliliğini bir kez daha hatırlattı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla mesaj yayınladı.
Kılıçdaroğlu’nun sosyal medya hesabı X’ten (Twitter) yaptığı paylaşımı şöyle:
“Demokrasi işleyişinde ve kamu idaresinde önemli bir yere sahip muhtarlarımızın, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyorum. Muhtarlarımız ne kadar güçlü olursa demokrasimiz de o kadar güçlü olur. Bu vesileyle; Muhtarlarımız için bütçe oluşturulmasının, belediye meclisinde söz sahibi olmalarının ve Türkiye Muhtarlar Birliği'nin kurulmasının gerekliliğini bir kez daha hatırlatıyorum.”
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