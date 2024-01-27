Yayınlanma: 27.01.2024 - 09:54

Güncelleme: 27.01.2024 - 09:54

CHP'de istifa eden Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin ardından, CHP Milletvekili olan eşi Gamze Akkuş İlgezdi'nin istifa edip etmeyeceği merak konusu oldu. Sosyal medyada merak edilen kişilerin arasına giren İlgez'di merak uyandırdı. Peki, Battal İlgezdi'nin eşi Gamze Akkuş İlgezdi kimdir? Gamze Akkuş İlgezdi kaç yaşında, nereli?

GAMZE AKKUŞ İLGEZDİ KİMDİR?

Gamze Akkuş İlgezdi, 1969 yılında İstanbul’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladı. Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden mezun oldu. Meslek hayatına, 1992’de SSK Topçular Dispanseri’nde başladı. 1993’te SSK Okmeydanı Hastanesi’ne atandı. Hizmet içi eğitim programıyla, çene cerrahisi master eğitimini tamamladı. SSK Okmeydanı Hastanesi’nde 9 yıl ameliyathane bölümünün sorumluluğunu yürüttü. 1999 – 2001 yılları arasında Başhekim Yardımcılığı görevini üstlendi. KESK’e bağlı Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası SES’in aktif üyeleri arasında yer aldı. 18 yıl hizmet verdiği Sağlık Bakanlığı’ndan 2009 yılında ayrılarak, İçişleri Bakanlığı kadrosuna geçti. 7 yıl yerel yönetimlerde görev alarak, projeler üretti. Burada Prof. Türkan Saylan Tıp Merkezi’nin kurucusudur. Tıp Merkezinden aynı zamanda hekim olarak görev aldı. Mamografi Merkezi, Kadın Sığınma Evi, Teknolojik Gençlik Merkezi, festivaller, sanat kursları, adenozin çağı çocukları ve bağımlılıkla mücadeleye yönelik sosyal çalışmaları projelendirip, hayata geçirdi. 2011 yılında, Yeditepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde başladığı Yüksek Lisans Eğitimini, “Yerel Yönetimlerde Kültür ve Sanat Politikaları” çalışmasıyla tamamladı. Yine Yeditepe Üniversitesi Siyaset Bilimleri alanında Prof. Dr. Feroz Ahmad ile “Türkiye'de Sosyal Demokrasinin Tarihi Yolculuğu”nu anlattığı teziyle 2020 yılında Doktorasını tamamladı.

İlgezdi, 25, 26, 27 ve 28'inci dönemlerde İstanbul Milletvekili seçilerek, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görev aldı. Cumhuriyet Halk Partisi 35’nci, 36’ncı, ve 37’nci Olağan Kurultaylarında Parti Meclisi Üyeliğine seçildi. Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulunda Halkla İlişkiler, Sağlık ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi. Sosyal Dönüşüm Vakfı ile Anneler Platformu’nun kurucusudur. Müzik alanında çalışmaları vardır, Müzik Yorumcuları Meslek Birliği MÜYOR-BiR üyesi. Kadının tarihini inceleyen “Kadının Dönüşümü-Karanlığın Tahakkümü” kitabını 2017 yılında yayımlandı. Sosyal Demokrasinin Türkiye’deki Yolculuğu ile ilgili kitap çalışması devam etmektedir. Evli ve bir kız çocuğu annesidir.