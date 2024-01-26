Son Dakika: CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi istifa etti

Yayınlanma: 26.01.2024 - 18:09

Güncelleme: 26.01.2024 - 18:20

Cumhuriyet'in ulaştığı kaynaklara göre, CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, partisinden istifa etti.

Söz konusu durum üzerine sosyal medya hesabından açıklama yapan İlgezdi, şunları söyledi:

"Cumhuriyet Halk Partisi'nin son kurultayında Genel Başkan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler tek tek partimizden tasviye ediliyor.

CHP'nin her kademesinde gece gündür görev yapmış 40 yıllık bir partili olarak bu yaşananlar hem beni hem de milyonlarca partilimizi üzmüştür.

Partimizin değerlerinin bu kadar hoyratça harcanmasına gönlüm razı değildir.

Bu vesiliyle 40 yıldır mensubu bulunmaktan onur duyduğum partimden istifa ediyorum."