Kılıçdaroğlu: Demokrasi, hak, hukuk, adalet için mücadele ediyoruz

Yayınlanma: 26 Mart 2023 - 22:32

Güncelleme: 26 Mart 2023 - 22:32

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun ev sahipliğinde, Yenikapı'daki Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen "Büyük İstanbul İftarı"na CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu katıldı.

Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada, Yunus Emre'nin "İlim ilim bilmektir, ilim kendini bilmektir" sözündeki temel felsefenin, insanın kendisini bilmesi olduğunu söyledi.

'BİZE DESTEK VERİN'

Kendini bilmenin ise kin ve öfkeden arınmak, adaletin peşinden koşmak olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Kendini bilmek, vicdanının sesini dinlemek demektir. Kendini bilmek, kul hakkı yememektir. Kendini bilmek, topluma adanmışlıktır. Bu nedenle 6 lider, demokrasi, hak, hukuk, adalet için mücadele ediyoruz. Bize destek veriniz. Beraber bir yola çıktık. Bu yolumuz uzun bir yoldur, Hak yoludur, adalet yoludur, irfan yoludur, bilgi yoludur" diye konuştu.

'ZOR BİR YOLA ÇIKTIK'

Bu yola çıkanların ülkenin büyümesine ve kalkınmasına katkıda bulunacaklarını dile getiren Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Zor bir yol seçtiğimizi biliyoruz. Çünkü bozulan bütün dengelerin yeniden inşa edilmesini ve bunun için mücadele edilmesini biliyoruz ve gereğini yapacağız. Adalet için çıktığımız bu yolda vereceğiniz her türlü destek, amacımıza ulaşmayı hızlandıracaktır. Evlatlarımız, gençlerimiz, engellilerimiz, toplumun her kesimi için, adaleti mutlaka ama mutlaka bu topraklara getirecek ve yeniden inşa edeceğiz. Hepinizin vicdanına adaleti emanet edeceğiz"

'KİN VE NEFRETE SON VERECEĞİZ'

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, ramazan ayının siyasete belli ilkelerin hatırlatılması için bir vesile olduğunu ifade ederek, Millet İttifakı'nın ilk hedefinin barış olduğunu söyledi.

Davutoğlu, ikinci temel hedeflerinin ise insan olduğuna dikkati çekerek, "Biz, hiçbir ayrım gözetmeden 85 milyonu omuz omuza, bütün farklılıkları bir zenginlik kabul ederek, bir araya getirmek taahhüdünde bulunuyoruz. Üçüncü hedefimiz ise muhabbet. Kutuplaşmayı, ötekileştirmeyi, düşmanlaştırmayı şiar edinenlere karşı biz muhabbeti, sevgiyi, uzlaşıyı egemen kılacağız. Anadolu'nun her bir köşesine sevgi tohumları ekeceğiz. Kine, nefrete, düşmanlığa son vereceğiz. Dördüncü hedef olarak kin ve nefret kültürüne son vererek, siyasete muhabbet kültürünü egemen kılacağız" değerlendirmesini yaptı.

İMAMOĞLU'NDAN 'FARKLILIKLARA' VURGU

İBB Başkanı İmamoğlu da ülkeye ve millete büyük bir değişimi hep birlikte sağlayacaklarını ve yaşatacaklarını söyledi.

İmamoğlu, 86 milyonun aklıyla yüreğiyle vicdanıyla hareket ettiği bir dönemi yaşamanın temennisi içinde olduklarını anlatarak, "Tevazuda, sorumlulukta ve adalette buluşmayı temenni ediyoruz. Yalnızca bizim gibi düşünen, bizim gibi inanan, bizim gibi yaşayanlarla değil, bizden ne kadar farklı olursa olsun bu memleketin her insanıyla buluşmanın önemli bir karakter olduğunu düşünüyoruz" şeklinde konuştu.