Kılıçdaroğlu gençlerle buluştu, 'iktidar' vurgusu yaptı: Otoriter yönetime son vereceğiz
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, gençlerle buluşmasında yaptığı açıklamada, "Sizin gerçekleştireceğiniz başarı dünya gençliğine de örnek olacaktır. Demokratik yollarla otoriter bir yönetime son vereceğiz" dedi. Gençlere sandığa gidip oy kullanma çağrısında bulunan Kılıçdaroğlu, 'iktidar' vurgusu yaptı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Gençlik Festivali'nde açıklamalarda bulundu.
Burada gençlere seslenen Kılıçdaroğlu, "Dünya siyaset tarihine güzel bir armağan bırakacaksınız. Türkiye'de gençler demokratik yollarla otoriter bir yönetime son verdiler diye tarih yazacaktır. Bu tarih, sizin tarihiniz olacaktır. Bu tarih, gençlerin tarihi olacaktır. Ve tarihe düştüğünüz not, bütün dünyada gençler tarafından örnek alınacaktır. O nedenle sizin gerçekleştireceğiniz başarı dünya gençliğine de örnek olacaktır. Demokratik yollarla otoriter bir yönetime son vereceğiz" dedi.
"BİRLİKTE MÜADELE EDECEĞİZ"
"Baskılar gelecek biliyorum, tehditler gelecek biliyorum ama bu salonda binlerce Bay Kemal var. Ben bu salondaki binlerce Bay Kemal'e güveniyorum" diyen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:
"Birlikte mücadele edeceğiz. Bizim mücadelemiz hak mücadelesidir, bizim mücadelemiz güzel bir Türkiye mücadelesidir, bizim mücadelemiz kadın-erkek eşitliği mücadelesidir, bizim mücadelemiz hak mücadelesidir ve bizim mücadelemiz saygın bir devlet mücadelesidir."
SANDIK ÇAĞRISI
Gençlere çağrıda bulunan Kılıçdaroğlu, "İktidarın değişmesini istiyorsanız sandığa gideceksiniz, oy kullanacaksınız ve biz tarihe ender bir miras bırakacağız. Baskıcı bir yönetimi, otoriter bir yönetimi demokratik yollarla değiştirmiş olacağız. Dünya siyaset tarihine miras bırakan siz gençler olacaksınız" ifadelerini kullandı.
"TUTTUĞUMUZU KOPARACAĞIZ"
"13'üncü cumhurbaşkanımız Çankaya'da oturacak, saraylarda değil" diyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:
"Bu ülkeye adaleti ya getireceğiz ya getireceğiz, bundan emin olun. Bunu birlikte yapacağız, azimle yapacağız, kesinlikle tuttuğumuzu koparacağız."
Kılıçdaroğlu, açıklamasında 'iktidar' vurgusu yaptı: "Gençler iktidar, mutlaka ama mutlaka iktidar... Demokrasi için iktidar, adalet için iktidar, iktidar, iktidar..."
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