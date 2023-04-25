Kılıçdaroğlu İzmir'e geliyor: Tarihe tanık olmaya çağırıyoruz!

Yayınlanma: 25.04.2023 - 10:48

Güncelleme: 25.04.2023 - 10:48

14 Mayıs’ta gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekili seçimleri öncesi partiler miting çalışmalarına devam ederken İzmir, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu bekliyor. 30 Nisan Pazar günü saat 17.00’de Gündoğdu Meydanı’nda Millet İttifakı’nın tüm liderlerinin katılacağı İzmir mitingde Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı Yardımcıları olacak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katılarak İzmirlilere seslenecekler.

ASLANOĞLU: ANA TANIK OLMAYA ÇAĞIRIYORUZ

Miting öncesi CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tüm ilçe belediye başkanlarıyla bir araya geldi. Demokrasi şölenine dönüşmesi planlanan tarihi İzmir miting için hazırlıkların tüm hızıyla sürdüğünü belirten CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, “İzmir Gündoğdu meydanı tarihindeki en coşkulu ve kalabalık mitinge sahne olacak. Mitinge katılacak herkes sadece bu tarihe tanıklık etmekle kalmayacak aynı zamanda tarihi de yazacak. Çok heyecanlıyız. Titizlikle yürüttüğümüz hazırlıklarımız son aşamaya geldi. Coşkunun sadece karada kalmadığı, denize de yansıdığı, görsel şölenlerle dolu, İzmir’imize layık bir miting olacak. İzmir mitingi, 15 Mayıs’ta umudun, adaletin, özgürlüğün iktidarı kurulduğundaki sevincimizin akıllarda kalacak resmi olacak. İzmir’de yaşayan tüm hemşehrilerimizi, 30 Nisan’da Gündoğdu Meydanı’nda buluşmaya, bu tarihi ana tanık olmaya, tarih yazmaya çağırıyoruz” diye konuştu.