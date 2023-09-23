Kılıçdaroğlu, KKTC Meclis Başkan Yardımcısı Özdenefe ile görüştü: Ailelere sözüm var

Yayınlanma: 23.09.2023 - 03:00

Güncelleme: 23.09.2023 - 03:32

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe ile görüşerek 6 Şubat depremlerinde yaşamını yitiren KKTC’li ortaokul voleybol takımı öğrencileriyle ilgili yargı sürecini konuştu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Adıyaman Isias Otel’de kalan Şampiyon Melekler Voleybol Takımı öğrencileri ve takım heyetinde yer alan KKTC vatandaşları yaşamını yitirdi. Bu hafta deprem bölgesine giderek bilgi alan Özdenfe, dün de CHP lideri Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi.

‘TAKİP EDECEĞİM’

Edinilen bilgiye göre CHP genel merkezinde Kılıçdaroğlu’nun, Özdenefe’ye “Ailelere söz verdim. Parti olarak hukuki süreci sonuna kadar takip edeceğim” dediği öğrenildi. Özdenefe’nin ise Kılıçdaroğlu’na Hatay ve Adıyaman’da yaptığı ziyaretlerle ilgili görüşlerini aktardığı kaydedildi. Ayrıca Özdenefe’nin olayla ilgili yargı sürecini takip etmek için Türkiye Barolar Birliği’yle de görüşeceğini söylediği belirtildi. Öte yandan gelecek hafta KKTC Cumhuriyet Meclisi’nden konuyla ilgili bir heyetin de geleceği öğrenildi.