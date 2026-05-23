Kılıçdaroğlu'na yakın isimden Halk TV'ye imalı tehdit: 'Yapacağı ilk işi öğrenen ilk siz olacaksınız..'

Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik mahkemenin 'mutlak butlan' kararı sonrası Halk TV'nin internet sitesinde "Kemal Kılıçdaroğlu tam gaz: Öncelikli işi 'etik kurulu' olacakmış!" başlıklı bir haber yayımlandı.

AKP'ye yakın Sabah gazetesi kaynak alınarak yapılan habere karşılık Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden bir yanıt geldi.

Yanıtı veren isim ise, Özgür Özel yönetimini hedef almak üzere uzun bir süre TGRT Haber ekranlarında boy gösteren, şimdilerde ise bu görevini TV100'de devam ettiren Barış Yarkadaş oldu.

Halk TV'nin X'teki ilgili paylaşımını alıntılayan Yarkadaş, "Yok öncelikli işi o değil… Yapacağı ilk işi öğrenen ilk siz olacaksınız.. Muhasebe müdürünüz size bilgi verir zaten… Duyarsınız…" diye yazdı.

Yarkadaş'ın bu imalı sözlerine kanalın genel yayın yönetmeni Bengü Şap Babaeker, "Gazetecileri mi kovduracaksınız Barış? Kimi neyle tehdit ediyorsun?" diyerek yanıt verdi.

"DEMEK Kİ CHP KARAR VERİYORMUŞ"

Kılıçdaroğlu'na yakın isim buna da şu sözlerle yanıt verdi:

"Ne ilgisi var? HALK TV’ye işe alımları CHP yönetimi mi yapıyor? İşten çıkışlara CHP yönetimi mi karar veriyor? Son dönemlerde öyle olduysa bilemem tabii… Seninki de ilginç bir itiraf olmuş… Demek ki; haber - program akışına da işe alımlara da CHP genel merkezi karar veriyormuş. Aklına o yüzden hemen işten çıkarma vs gelmiş… Enteresan…"