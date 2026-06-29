Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'ten gazeteci Deniz Zeyrek'e hakaret

CHP'ye yönelik verilen "mutlak butlan" kararına ilişkin tartışmalar sürüyor.

Nefes Gazetesi yazarı Deniz Zeyrek'in, Kılıçdaroğlu ekibinden bir isme dayandırdığı "Yargı tamamen arkamızda, Mehmet Uçum süreçte yaşanacak her detayı planlamış" şeklindeki haberine, Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik sosyal medya üzerinden yanıt verdi.

X hesabı üzerinden bir paylaşım yapan Celal Çelik, Zeyrek'in yazısındaki "çok güvendiğim bir kaynağım" ifadesine atıfta bulunarak gazeteciyi hedef aldı. Çelik, "'Çok güvendiğim bir kaynağım; Deniz Zeyrek isimli sözde gazetecinin, belediyelerden para aldığını söyledi!'" ifadelerini kullandı.

"HUKUKSAL GEREĞİNİ YAPACAĞIZ"

Paylaşımının devamında gazeteci Zeyrek'e yönelik hakaret içerikli ifadeler kullanan Çelik, "Deniz Zeyrek gibi müptezellerin gazetecilik tarzı!!!" dedi.

Çelik, Zeyrek'in yazısındaki iddiaları "ahlaksız iftiralar" olarak nitelendirirken, konuyu yargıya taşıyacaklarını ilan etti. Kılıçdaroğlu'nun avukatı, "Çırpınışlarının, ahlaksız iftiralarının nedenini biliyoruz! Bunları yanına kâr bırakmayacağız! Hukuksal olarak gereğini yapacağız!" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Nefes Gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, "Kılıçdaroğlu Erdoğan'ın sözlerini nasıl sindiriyor?" başlıklı köşe yazısında CHP içindeki tartışmalara dair bir kulis bilgisi paylaşmıştı.

Zeyrek, Kılıçdaroğlu'nun ekibinden bir ismin, Özgür Özel yönetimine karşı "Yargı tamamen arkamızda. (...) Mehmet Uçum süreçte yaşanacak her detayı planlamış ve süreç tıkır tıkır işliyor" dediğini iddia etmişti.

CHP'de 38. Olağan Kurultay'ın ardından başlayan süreçte "mutlak butlan" (işlemin tamamen geçersiz sayılması) kararı çıkmış ve Kemal Kılıçdaroğlu Genel Başkan olarak atanmıştı. Seçilmiş Özgür Özel yönetimi ile Kılıçdaroğlu'na yakın isimler arasındaki gerilim yargı süreçleriyle derinleşirken, Zeyrek'in "Mehmet Uçum ve yargı desteği" iddiaları, parti içi muhalefetin Saray ile koordineli hareket ettiği tartışmalarını yeniden alevlendirmişti.