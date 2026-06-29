Çok konuşulacak kulis: Kılıçdaroğlu ekibinden 'Mehmet Uçum ve yargı arkamızda' çıkışı

CHP'nin 38 Olağan Kurultayı hakkında mutlak butlan kararı çıkması ardından Genel Başkan olarak atanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibinin "yargı arkamızda" ifadelerini kullandığı öne sürüldü.

Nefes Gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, bugünkü "Kılıçdaroğlu Erdoğan'ın sözlerini nasıl sindiriyor?" başlıklı köşe yazısında, CHP içindeki kurultay ve "mutlak butlan" tartışmalarına dair çok konuşulacak bir kulis bilgisi paylaştı.

"UÇUM HER DETAYI PLANLAMIŞ..."

Zeyrek, çok güvendiği bir kaynağının, Kemal Kılıçdaroğlu ekibinden birinin sözlerini kendisine aktardığını belirtti. Zeyrek'in aktardığına göre, Kılıçdaroğlu'nun ekibindeki söz konusu isim şu ifadeleri kullandı:

“Yargı tamamen arkamızda. Hepsinin (Özgür Özel ekibinin) haddini bildireceğiz (burada daha argo bir cümle kurdu ama ben size aktaramadığımdan ‘haddini bildireceğiz’ diye yazdım). Ağızlarıyla kuş tutsalar hiçbir şey elde edemeyecekler. Bütün kapılar yüzlerine kapanacak. Mehmet Uçum süreçte yaşanacak her detayı planlamış ve süreç tıkır tıkır işliyor.”

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un "CHP'yi butlanlama" işine bu kadar vakfettiği iddiasını şahsen fazla iddialı bulduğunu belirten Zeyrek, yine de bu cümlelerin Özel ekibine duyulan kin ve öfkeyi gözler önüne serdiğini ifade etti.

NE OLMUŞTU?

CHP'de 38. Olağan Kurultay'ın ardından başlayan tartışmalar, "mutlak butlan" (işlemin tamamen geçersiz sayılması) davasıyla yargıya taşınmıştı. Seçilmiş Özgür Özel yönetimi ile Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimler arasındaki siyasi gerilim, parti içi ihraç istemleri ve yargı süreçleriyle giderek derinleşmişti.

"Mehmet Uçum ve yargı desteği" iddiaları, parti içi muhalefetin Saray ile koordineli hareket ettiği tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Uçum son olarak; AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığı, seçimin erkene çekilmesi ve 16 Nisan 2028 tarihinde yapılması önerisiyle gündeme gelmişti.