Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’in çağrısıyla ilgili soruyu yanıtsız bıraktı

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) önceki genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'daki ofisinden çıkarken görüntülendi.

Kılıçdaroğlu'na çıkışta aracına doğru ilerlediği sırada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in dün akşam yaptığı çağrı soruldu.

Ancak Kılıçdaroğlu, gazetecinin sorusuna yanıt vermemeyi tercih etti ve hızla aracına bindi.

ÖZEL NE ÇAĞRISI YAPMIŞTI?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün akşam verdiği bir röportajda, Kurultay Davası'yla ilgili olarak Kılıçdaroğlu'na seslenmişti. Özel, "CHP'nin yargı ile dizayn edilemeyeceğini, kayyımlarla yönetilemeyeceğini, CHP'ye karşı bir darbe girişimi olduğunu; bunun karşısında da en önemli güvencenin de kendisinin olduğunu açıklaması çok kıymetli olur" demişti.

Kılıçdaroğlu'na 10 ve 11 Eylül'de de Kurultay Davası soruları yöneltilmiş, eski CHP lideri bu soruları da yanıtsız bırakmıştı.