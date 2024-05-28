Kılıçdaroğlu, Selahattin Demirtaş ve Selçuk Mızraklı’yı ziyaret etti: 'İnsanların barış içinde yaşamasını istiyoruz'

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Selahattin Demirtaş ve Adnan Selçuk Mızraklı’yı cezaevinde ziyaret etti. Ziyaret ardından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Siz hala otoriter yapıyı sürdürmeye çalışırsanız zaten demokrasi ve normalleşme olmaz. Demirtaş dışarda olsaydı sivil siyasetin önü açılırdı" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.05.2024 - 16:27
Kılıçdaroğlu, Selahattin Demirtaş ve Selçuk Mızraklı’yı ziyaret etti: 'İnsanların barış içinde yaşamasını istiyoruz'
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Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kobani Davası'nda 42 yıllık hapis cezası verilen eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı’yı bugün ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada yaptı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasındaki satır başları şöyle:

"Bizim bakış açımız Türkiye'de huzurun olması insanların barış içinde yaşamasını istiyoruz. Gençlerin yurdışına gitmekteki kaygılarına ilişkin de konuştuk. Türkiye'nin bu sorunu çözmesi lazım. Türkiye en değerli varlıklarını kaybediyor.

Siz hala otoriter yapıyı sürdürmeye çalışırsanız zaten demokrasi ve normalleşme olmaz.  Demirtaş dışarda olsaydı sivil siyasetin önü açılırdı."

ZİYARETİ CANLI YAYINDA DUYURMUŞTU

Kılıçdaroğlu, önceki gün katıldığı canlı yayında, bugün yapacağı ziyareti duyurmuştu.

Canlı yayında soruları yanıtlayan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Selahattin Bey’in bugün içeride olması, tutuklanması bir hukuk faciasıdır. Erdoğan özellikle onu içeride tutuyor 'Ben seni başkan yaptırmayacağım' dediği için. Başka bir şey de yok. Ne yaptı Selahattin Bey? Eline silah mı aldı? Hangi gerekçeyle yapıyorsunuz bunu? Sadece Selahattin Bey değil Gezi tutukluları var,  milletvekili var, Osman Kavala var. Siz mahkeme kararı, AYM, AİHM kararı uygulamıyorsunuz. Yarın, hem Demirtaş'ı hem Mızraklı’yı ziyaret edeceğim. Siz, demokrasiyi koşulsuz savunmak zorundasınız."

CHP HEYET GÖNDERMİŞTİ

Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı olduğu dönemde Demirtaş'ı bizzat ziyaret etmemiş ancak, 2019 yılında, Demirtaş'ın rahatsızlık geçirmesi üzerine milletvekillerinden oluşan bir CHP heyeti Edirne'ye gitmişti.


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