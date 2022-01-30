Son dakika | Kemal Kılıçdaroğlu: Bürokraside bir deprem oluyor

30 Ocak 2022 Pazar, 11:52

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Medyascope'ta Ruşen Çakır'ın sorularını yanıtlıyor.

Gündeme ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, "Bürokraside bir deprem oluyor. Haksızlıklara tahammül edemeyen, baskıyla yolsuzluk dosyasına imza atmasına istenen kişiler bu dosyalara imza atmıyorlar" dedi.

Geçen günlerde, "Islak imza ile hazineden 6 milyar TL'nin nasıl iç edildiğini anlatıyorum" diyerek Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaniye Demiryolu İhalesi'ndeki yolsuzluğu gündeme getiren Kılıçdaroğlu, "Bizim yaptığımız çağrımız tuttu. Bize yağmur gibi belge yağmaya başladı" diye belirtti.

GÜL'ÜN İSTİFASI

Kılıçdaroğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün istifası üzerine ise şu açıklamayı yaptı:

"Sayın Gül’ün Adalet Bakanlığı sürecine baktığımızda diğer bakanlar gibi tavrı yoktu. Daha sakin, sağduyulu, olaylara daha soğukkanlı bakan bir profil çiziyordu. İstifasının arkasında hangi gerekçelerin yattığını üç aşağı beş yukarı tahmin edebiliyoruz ama benim bunu dillendirmem çok doğru olmaz. Görünen tablo şu; otoriterlik eğilimleri giderek artan bir yönetim var o yönetimin, güçlendirilmesine yönelik adımlar atılabilir bu süreçte. Kimi getirirse getirsinler, en yukarıdakiler neler yaparlarsa yapsın, biz bu ülkeyi gerçekten değiştireceğiz demokratik yollarla. Halkın sağduyusuna güveniyorum."

'KEŞKE DAHA ÖNCE İSTİFA EDEBİLSEYDİ'

Sayın Gül keşke daha önce istifa edebilseydi. Yargıtay süreci var, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı’nın önce Yargıtay üyeliğine arkasından AYM üyeliğine seçilmesi hukuk tarihimizin kara bir sayfasıdır. Böyle bir sayfayı Adalet Bakanı’nın yaşamaması gerekirdi. "Ben Adalet Bakanıyım, böyle bir rezaleti ben görmek istemiyorum" diyebilmeliydi. O zaman çok daha fazla büyürdü. O zaman biz anlardık ki Adalet Bakanı gerçekten de vicdan sahibi bir bakan, gerçekten de adaleti savunan bir bakan…

Devletin içinde ciddi bir çürüme var. Kişinin ben devletim diye ortaya çıkması devlet dediğimiz kurumda liyakati bitirir. Var olan devleti çürütüyorsunuz.

Muhalefet sessiz değil, toplumun her kesimiyle diyalog içindeyiz. Müthiş insan dramları var keşke TV’lere çıkarabilmek, kamuoyuyla paylaşabilseler sıkıntılarını. Kara kışı yaşıyoruz şimdi. Şubat ayı içinde muhalefet liderleri ortak fotoğraf vereceğiz."

"İMAMOĞLU HEDEF OTURTULDU"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun son dönemde hedefe oturtulduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu şöyle devam etti:

"Kusurları, kabahatleri vardı, uçaklar inemedi, binlerce yolcu bekliyordu, İngilizce slogan atmaya başlamışlardı, havaalanın bir bölümü çökmüştü, tam bir rezalet vardı. Bu rezaletin görünmemesi gerekiyordu hedef Ekrem İmamoğlu’ydu, bilinçli olarak hedefe oturtuldu. Bu toplumun vicdanı var. Ekrem Bey, daha önce randevu verilmiş bir büyükelçiyle yemek yiyecek, olabilir. Bu İBB’nin çalışmadığını göstermez, talimat vermediği anlamına gelmez. Ekrem Bey lokantada olmayıp da dozerin başında mı olacaktı, merkezi gidildi yine."