Kılıçdaroğlu: 'Türkiye’de üzerine en çok algısal operasyon yapılan kişiyim'
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Türkiye’de üzerine en çok algısal operasyon yapılan kişiyim. Bu değişmez, ben alışığım. Ancak yurttaşlarımıza önerim, sureti muhalif görünen ama psikolojik harp dahilinde kurulmuş yapılara dikkat etmeleridir" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Türkiye’de üzerine en çok algısal operasyon yapılan kişiyim" ifadelerini kullandı.
CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan’ın bir paylaşımını yeniden alıntılayan Kılıçdaroğlu şöyle devam etti:
"Türkiye'de üzerine en çok algısal operasyon yapılan kişiyim. Bu değişmez, ben alışığım. Ancak yurttaşlarımıza önerim, sureti muhalif görünen ama psikolojik harp dahilinde kurulmuş yapılara dikkat etmeleridir. Sarayın troll içeriklerini yayanlara bakmak yeterli olacaktır kanımca”
Türkiye’de üzerine en çok algısal operasyon yapılan kişiyim. Bu değişmez, ben alışığım. Ancak yurttaşlarımıza önerim, sureti muhalif görünen ama psikolojik harp dahilinde kurulmuş yapılara dikkat etmeleridir. Sarayın troll içeriklerini yayanlara bakmak yeterli olacaktır kanımca. https://t.co/VrbG4eOYPN— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 17, 2022
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