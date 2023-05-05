Kılıçdaroğlu uyarmıştı: AKP, yüksek takipçili hesapları satın aldı iddiası!

Yayınlanma: 05.05.2023 - 20:29

Güncelleme: 05.05.2023 - 20:29

Diken'den Altan Sancar'ın haberine göre, Erdoğan Toprak, iktidarın bir ajans üzerinden Instagram ve Twitter’da 10 binden fazla takipçili çok sayıda hesabı satın almak için yüksek miktarda paralar ödediğini ileri sürdü.

BİLGİSAYAR KORSANIYLA HAZIRLIK

Toprak, iktidarın 14 Mayıs’taki seçimler öncesi sosyal medya üzerinden korku yaymak ve dezenformasyon yaratmak için hazırlıklarından haberdar olduklarını belirterek şunları kaydetti:

“Bize gelen son bilgiye göre, iktidar bir ajans üzerinden sosyal medyada 10 binden fazla takipçisi olan hesaplara yüksek miktarda paralar teklif ederek bunları satın alıyor. Bu hesaplar üzerinden kirli ve yalan bilgilerin yayılması hedefleniyor. İktidar bilmeli ki yaptıkları bu hazırlıklardan haberdarız. Bizler gerekli önlemlerimizi aldık ve gelen yeni bilgilerle almaya da devam ediyoruz. Amaçlarına ulaşamayacaklar. Son bir hafta çok çetin geçecek, doğruyla yalanın mücadelesi verilecek. Kimse yayılmak istenen korkuyu ve yalanları ciddiye almasın.”

AJANS NE YAPIYOR?

Diken’in edindiği bilgiye göre bahsedilen ajans, Instagram ve Twitter’da İYİ Parti, DEVA ve Gelecek partileriyle ilişkili yüksek takipçili hesapları satın almaya çalışıyor. Bu hesaplar üzerinden de bir videonun dolaşıma sokulması hedefleniyor.

Videonun içeriği ve ne zaman dolaşıma sokulmak istendiğiyse öğrenilemedi.

KILIÇDAROĞLU UYARMIŞTI

CHP lideri, seçime 10 gün kala ‘pis işler’e girişileceğini belirterek yurttaşlara sağduyu çağrısında bulunmuştu.

Kılıçdaroğlu 1 Mayıs gecesi de İletişim Başkanlığı Başkanı Fahrettin Altun ve ekibinin ‘dark web dünyasından’ bir grupla anlaşmaya çalıştığını duyurmuş, “Cambridge Analytica’cılık oynamak sizin kapasitenizi aşar çocuklar” demişti.