Son Dakika: Kılıçdaroğlu ile Akşener görüşecek
Son dakika haberi... CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bugün bir araya gelecek.
Altılı masanın liderlerinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bugün bir araya geleceği öğrenildi.
İki liderin bugün Ankara'da görüşeceği belirtildi.
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