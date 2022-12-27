Son Dakika: Kılıçdaroğlu ile Akşener görüşecek

Son dakika haberi... CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bugün bir araya gelecek.

cumhuriyet.com.tr
27 Aralık 2022 Salı, 10:34
Son Dakika: Kılıçdaroğlu ile Akşener görüşecek
Abone Ol google-news

Altılı masanın liderlerinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bugün bir araya geleceği öğrenildi.

İki liderin bugün Ankara'da görüşeceği belirtildi.


Kemal Kılıçdaroğlu Meral Akşener altılı masa altılı masa toplantısı

En Çok Okunan Haberler