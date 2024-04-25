CHP'den Kılıçdaroğlu’nun ‘Sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir’ sözlerine yanıt

Yayınlanma: 25.04.2024 - 16:13

Güncelleme: 25.04.2024 - 16:14

CHP'li Günaydın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında partisinin eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından "Sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir" paylaşımına yanıt verdi.

Gökhan Günaydın, "Cumhuriyet Halk Partisi geçmişten bu yana tüm siyasal partilerle görüşen tek siyasal partidir. Biriyle oturup toplantı yapmak, onu bir görüşmeye davet etmek ya da onun görüşmesine icabet etmek, onunla mücadele etmemek anlamına gelmiyor. CHP sıkılı yumruklarla değil akılla ve rahat bir yürekle önündeki döneme bakıyor. Türkiye'yi temsil eden tüm siyasal partilerle görüşürüz ancak Cumhuriyet'in ilke ve devrimlerinden bir milim sapmayız. Herkes lütfen bu tavrımızı çok iyi bilsin." ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Milyonlarca çocuğumuzun beslenme ve eğitim sıkıntısı çektiği, milyonlarca gencimizin, bırakın gençliğini yaşamayı, henüz ülkesinde deniz yüzü bile göremediği, milyonlarca anne, babanın geçim sıkıntısı içerisinde depresyona girdiği, milyonlarca emeklimizin ay sonunu getiremediği, torunlarına bile mahcup olduğu, milyonlarca sığınmacının ülkemizin demografik yapısını bozacak şekilde tehlike teşkil ettiği, doların 30 liranın üstünde olduğu, bir kuru ekmeğin 10 lira olduğu, icra dosyalarını istifleyebilmek için ek binaların kiralandığı bir ülkede; bu düzenin kurucusu sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir.”