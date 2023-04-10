Kılıçdaroğlu’ndan '10 Nisan Polis Haftası' paylaşımı
Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 10 Nisan Polis Haftası ve Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluş yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Polislere seslenen Kılıçdaroğlu, mesajında “Ağır çalışma koşullarınızdan özlük haklarınıza, liyakatsiz atamalardan uğradığınız mobbinge kadar tüm sorunlarınızı biliyorum. Hepsini çözeceğim” ifadelerine yer verdi.
Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından emniyet mensuplarına yönelik bir mesaj yayımladı.
Kılıçdaroğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
“Emniyet Teşkilatımızın değerli mensupları, ağır çalışma koşullarınızdan özlük haklarınıza, liyakatsiz atamalardan uğradığınız mobbinge kadar tüm sorunlarınızı biliyorum. #SanaSöz hepsini çözeceğim. 10 Nisan Polis Haftası ve Türk Polis Teşkilatımızın kuruluş yıldönümü kutlu olsun.”
Emniyet Teşkilatımızın değerli mensupları, ağır çalışma koşullarınızdan özlük haklarınıza, liyakatsiz atamalardan uğradığınız mobbinge kadar tüm sorunlarınızı biliyorum. #SanaSöz hepsini çözeceğim. 10 Nisan Polis Haftası ve Türk Polis Teşkilatımızın kuruluş yıldönümü kutlu olsun.— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) April 10, 2023
Resmi İlanlar
En Çok Okunan Haberler
-
- SS’deki mağdur çocuk konuştu
- Barış Atay, Can Atalay için Hatay’dan feragat etti
- 5. sıradan aday gösterildi: İYİ Parti'den istifa etti
- AKP'ye yanaşmasının formülü
- Merkez Bankası çarşıdan dolar topluyor
- Vekillerin yarısı değişti
- Sadullah Ergin'den tepkiler sonrası ilk açıklama
- İYİ Parti’de kabuk değişti
- 'Erdoğan hâlâ BOP eş başkanı'
- Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı!