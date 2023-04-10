Kılıçdaroğlu’ndan '10 Nisan Polis Haftası' paylaşımı

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 10 Nisan Polis Haftası ve Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluş yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Polislere seslenen Kılıçdaroğlu, mesajında “Ağır çalışma koşullarınızdan özlük haklarınıza, liyakatsiz atamalardan uğradığınız mobbinge kadar tüm sorunlarınızı biliyorum. Hepsini çözeceğim” ifadelerine yer verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10 Nisan 2023 - 19:36
Kılıçdaroğlu’ndan '10 Nisan Polis Haftası' paylaşımı
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Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından emniyet mensuplarına yönelik bir mesaj yayımladı.

Kılıçdaroğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Emniyet Teşkilatımızın değerli mensupları, ağır çalışma koşullarınızdan özlük haklarınıza, liyakatsiz atamalardan uğradığınız mobbinge kadar tüm sorunlarınızı biliyorum. #SanaSöz hepsini çözeceğim. 10 Nisan Polis Haftası ve Türk Polis Teşkilatımızın kuruluş yıldönümü kutlu olsun.”


10 Nisan Polis Haftası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

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