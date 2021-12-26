Kılıçdaroğlu'ndan adaylık açıklaması: Seçmene anlatamayız

26 Aralık 2021 Pazar, 07:22

Gazetemiz yazarı Mustafa Balbay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP Genel Merkezi'nde yaptığı görüşmeyi köşesine taşıdı.

Balbay'ın yazısında aktardığına göre CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu görüşmede, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bakanlar Kurulu toplantısının ardından "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" modelini açıkladığı 20 Aralık gecesi kamu bankalarında yaşandığı iddia edilen hareketliliğe dikkat çekti.

O geceyi mutlaka aydınlatmak gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, şunları vurguladı:

“Öncelikle Meclis’te bunun araştırılmasını isteyeceğiz. Arkadaşlar hazırlıklarını yaptılar. Geçmişte 128 milyar doların peşine düştüğümüz gibi 20 Aralık gecesinin de hesabını soracağız. Akıldışı, güven ortamını tümüyle ortadan kaldıran bir adım daha attılar. Bunun bedelini millet ödeyecek.”

CHP lideri, cumhurbaşkanı adaylığı konusunda da Millet İttifakı bileşenlerinin kabulüyle bunun söz konusu olabileceğini söyleyip şunları ekledi:

“Cumhurbaşkanı devlet deneyimi olan bir kişi olmalı, kritik bir süreci yönetecek. Sayın Yavaş ve İmamoğlu’nun ismi öne çıkarılıyor ama İstanbul ve Ankara’nın yönetimini bırakamayız. Seçmenimize anlatamayız.”



