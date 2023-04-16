Kılıçdaroğlu'ndan akademisyenlere 'söz': 'Hemen halledeceğiz...'

CHP lideri ve 13. cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya üzerinden akademisyenlerin sahip olduğu haklara ilişkin açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde akademisyenlerin özlük haklarını ve gelirlerini 'hemen' iyileştireceklerini aktardı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.04.2023 - 15:33
Kılıçdaroğlu'ndan akademisyenlere 'söz': 'Hemen halledeceğiz...'
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, kişisel Twitter hesabından dikkat çeken paylaşımlarda bulundu.

Kılıçdaroğlu, sosyal meyda hesabından yaptığı açıklamada iktidara geldiklerinde akademisyenlerin özlük haklarını ve gelirlerini iyileştireceklerini söyledi. 

'YETENEK İNŞASI' VURGUSU

Devamlı 'yetenek inşasından' bahsettiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, bu doğrultuda akademisyenlerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi gerektiğini kaydetti.

Kılıçdaroğlu, konuya ilişkin, "Sürekli yüksek yetenek inşasından bahsediyorum; tabi ki önce bu yetenekleri yetiştirecek olan akademisyenlerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi gerekiyor. Akademisyenlerin özlük haklarında ve gelirlerinde hemen iyileştirmeler yapacağız" mesajını paylaştı.

CHP lideri ayrıca 'dul' ve yetim aylıklarını da iyileştireceklerini belirterek, "Soğanla alay edenler, çocukların yetersiz beslenmesine gülenler, yetimlere ne yapsın… Onu da hemen halledeceğiz" dedi.

'SANA SÖZ'

Kılıçdaroğlu'nun paylaşımları şu şekilde:

"Sürekli yüksek yetenek inşasından bahsediyorum; tabi ki önce bu yetenekleri yetiştirecek olan akademisyenlerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi gerekiyor. Akademisyenlerin özlük haklarında ve gelirlerinde hemen iyileştirmeler yapacağız.

Yakından takip ettiğim diğer bir mesele de dul ve yetim aylıkları. Onları da unutmuş durumdalar. Soğanla alay edenler, çocukların yetersiz beslenmesine gülenler, yetimlere ne yapsın… Onu da hemen halledeceğiz. Hemen! #SanaSöz"


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