Kılıçdaroğlu'ndan babası vefat eden Pervin Buldan'a taziye telefonu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, babasının vefatı nedeniyle HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'a taziyelerini iletti.

AA
09 Temmuz 2022 Cumartesi, 15:58
Kılıçdaroğlu'ndan babası vefat eden Pervin Buldan'a taziye telefonu
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CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, babası Halis Yüzer'in vefatı nedeniyle Pervin Buldan'ı telefonla aradı.

Kılıçdaroğlu, Buldan ailesine başsağlığı dileklerini iletti.


Kemal Kılıçdaroğlu Pervin Buldan TAZiye
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