Kılıçdaroğlu'ndan babası vefat eden Pervin Buldan'a taziye telefonu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, babasının vefatı nedeniyle HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'a taziyelerini iletti.
CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, babası Halis Yüzer'in vefatı nedeniyle Pervin Buldan'ı telefonla aradı.
Kılıçdaroğlu, Buldan ailesine başsağlığı dileklerini iletti.
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