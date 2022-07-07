Son Dakika: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Meclis'e çağrı

07 Temmuz 2022 Perşembe, 16:11

Konya’da Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya, dün görev yaptığı hastanede Hacı Mehmet Akçay tarafından tabancayla vurularak öldürülmüş, saldırının ardından saldırgan aynı silahla yaşamına son vermişti.

Konuyla ilgili dün sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanı ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı istifaya çağırarak, "Erdoğan gör yarattığın iklimi, utan utan! Beceriksiz bakanını da al, derhal gidin. Şiddeti uygulayanlara sus pus olup, hakkını isteyen sağlık personeline “giderlerse gitsinler” demenizin bedelidir bu yaşananlar. Onlar kalacak, siz gideceksiniz. Bu şiddet de ya bitecek ya bitecek!" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan gör yarattığın iklimi, utan utan! Beceriksiz bakanını da al, derhal gidin. Şiddeti uygulayanlara sus pus olup, hakkını isteyen sağlık personeline “giderlerse gitsinler” demenizin bedelidir bu yaşananlar. Onlar kalacak, siz gideceksiniz. Bu şiddet de ya bitecek ya bitecek! https://t.co/IFV5ypDAgx — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) July 6, 2022

Sağlık Bakanı Koca ise, bu paylaşımı alıntılayarak Kılıçdaroğlu'nu üzgün görünmeye davet ederek, "Bir hekimin katledilmesi karşısında zerre kadar üzüntü içermeyen şu sözleri milletimizin vicdanına havale ediyorum. Bizim yüreğimiz yanıyor Kemal Bey. Biraz da olsa üzgün görünemez miydiniz?" ifadelerini kullanmıştı.

Bir hekimin katledilmesi karşısında zerre kadar üzüntü içermeyen şu sözleri milletimizin vicdanına havale ediyorum. Bizim yüreğimiz yanıyor Kemal Bey. Biraz da olsa üzgün görünemez miydiniz? https://t.co/nXejDXMJoY — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 6, 2022

"ÜZGÜN GÖRÜNMEK YERİNE..."

CHP lideri bugün yaptığı paylaşımda ise Meclis'i olağanüstü toplantıya davet etti.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Şiddetle mücadele kanununu çıkarmak üzere, yüce Meclisimizi olağanüstü toplantıya davet ediyorum. “Üzgün görünmek” yerine, eğer gerçekten üzgünseniz, gelin bu meseleyi derhal halledelim. Bakırtaş-Karakaya Şiddeti Önleme Kanunu'nu çıkartalım. Hemen!"