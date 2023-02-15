Kemal Kılıçdaroğlu bir maaşını daha depremzedelere bağışladı

Yayınlanma: 15 Şubat 2023 - 21:33

Güncelleme: 15 Şubat 2023 - 21:37

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Tek Yürek yardım bağışına telefonla bağlanarak katıldı.

Kılıçdaroğlu, "Herkes kendi imkanında bağış yapıyor. Ben de imkanım dahilinde bir maaşımı daha bağışlanmak istiyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve tüm CHP Milletvekilleri 9 Şubat'ta yaptıkları açıklamada bu ayki maaşlarını afet bölgesindeki depremzedelere destek olarak gönderme kararı almıştı.