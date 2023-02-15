Kemal Kılıçdaroğlu bir maaşını daha depremzedelere bağışladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, depremzedeler için 'Türkiye Tek Yürek' yardım kampanyasına bir maaşını daha bağışladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15 Şubat 2023 - 21:33
Kemal Kılıçdaroğlu bir maaşını daha depremzedelere bağışladı
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Tek Yürek yardım bağışına telefonla bağlanarak katıldı. 

Kılıçdaroğlu, "Herkes kendi imkanında bağış yapıyor. Ben de imkanım dahilinde bir maaşımı daha bağışlanmak istiyorum" dedi. 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve tüm CHP Milletvekilleri 9 Şubat'ta yaptıkları açıklamada bu ayki maaşlarını afet bölgesindeki depremzedelere destek olarak gönderme kararı almıştı. 


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu CHP ortak yayın

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