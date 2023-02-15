Kemal Kılıçdaroğlu bir maaşını daha depremzedelere bağışladı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, depremzedeler için 'Türkiye Tek Yürek' yardım kampanyasına bir maaşını daha bağışladı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Tek Yürek yardım bağışına telefonla bağlanarak katıldı.
Kılıçdaroğlu, "Herkes kendi imkanında bağış yapıyor. Ben de imkanım dahilinde bir maaşımı daha bağışlanmak istiyorum" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve tüm CHP Milletvekilleri 9 Şubat'ta yaptıkları açıklamada bu ayki maaşlarını afet bölgesindeki depremzedelere destek olarak gönderme kararı almıştı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ercan'dan canlı yayında kahreden tahmin
- Bahçeli'nin ardından Soylu da AHBAP'ı tehdit etti
- Bahçeli ve Soylu'yu boşa düşüren belge
- ATV'den ünlü oyunculara AHBAP sansürü: 'Benim yüzümden'
- Soylu ve Bahçeli hedef almıştı: Oğuzhan Uğur'dan yanıt
- Depremzedelere yardım götürdü, dönüşte kazada öldü
- Şahkulu Sultan Vakfı şubesine silahlı saldırı!
- Patileri korumak mı?
- 'Açık ve net söylüyorum...'
- Ünlü şarkıcı Fettah Can'ın acı günü