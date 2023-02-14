Erdoğan'ın hedefinde Kılıçdaroğlu vardı: 'Senin hayatın yalan'

Yayınlanma: 14 Şubat 2023 - 20:10

Güncelleme: 14 Şubat 2023 - 22:04

AFAD merkez binasında gerçekleştirilen ve 4 saat 40 dakika süren Kabine Toplantısı ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Yıkım etkisi 500 km'lik, hissedilen etkisi bin km fazla alana yayıldı. Dünyadaki pek çok ülkenin toprak bütünlüğünden daha geniş bir alanda yaşanan felaketin tarihteki diğer büyük depremlere göre 7 km gibi yüzeye yakın bir yerde gerçekleşmesi çarpan etkisiyle yıkımı artırdı. Ardı ardına gerçekleşen bu depremler, en güçlü atom bombalarının yüzlercesine denk büyüklüğünde bir enerji ortaya çıkardı. Dünyadaki büyük depremlerin çoğu okyanuslarda gerçekleşip karaları etkilerken Kahramanmaraş depremleri doğrudan yerleşim yerlerimizin altında yaşandı.

Depremde hayatını kaybeden 35 bin 418 vatandaşımın her birine Allah'tan rahmet diliyorum. 105 bin 505 yaralımıza acil şifalar diliyorum. Yaralılarımızdan 13 bin 208'i halen tedavi altında.

Enkaz haline gelen 19 bini aşkın binadan 15 bininin müdahalesi tamamlandı. 369 bin binadaki 1 milyon 308 bin ev ve iş yeri incelendi. 47 bin binadaki 211 bin konutun yıkılmış acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğu tespit edildi. 1 hafta içinde bitirilecek hasar tespit çalışmaları tamamlandığında kesin sayılar ortaya çıkacaktır.

"ULAŞIM VE ENERJİ İŞİMİZİ ÇOK ZORLAŞTIRDI"

Deprem bölgesindeki hasarın büyüklüğü yanında çetin kış şartları ile ulaşım ve enerji başta olmak üzere, alt yapıda yaşanan yıkımlar işimizi çok zorlaştırdı. Tüm bu sıkıntılar ilk etapta hem arama kurtarma hem de yardım çalışmalarında ciddi aksamalara neden oldu. İlk saatte ve günlerdeki zorluklar aşıldıkça yürütülen çalışmalar daha sistematik daha etkili hale gelmeye başladı.

Yıkılan tüm binaların yüzde 98'inin 1999 yılı öncesi inşa edilenler olması bize bina standardı ve denetimi konusunda kat ettiğimiz ilerlemeyi göstermekle birlikte işi daha sıkı tutmamız gerektiğini de hatırlatıyor.

"30 BİN YENİ KONUTUN İNŞASINA HEMEN BAŞLIYORUZ"

Mart başı itibarıyla 30 bin konutun inşasına hemen başlayabiliyoruz. Amacımız, 1 yıl içinde deprem bölgesinde konut ihtiyacını çözecek sayıda kaliteli ve güvenli yapının inşasını tamamlamaktır. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımdan 1 yıl sabretmelerini istiyorum.

Deprem bölgesinde yaşayan vatandaşlarımdan istirhamım, şehirlerine, ilçelerine, mahallelerine, evlerine, işlerine velhasıl tüm unsurlarıyla hayatlarına sahip çıkmalarıdır.

YENİ YARDIMLARI AÇIKLADI

Ailelerini deprem bölgesi dışındaki illere kendi araçlarıyla götüren vatandaşlarımızın yakıt masraflarını karşılıyoruz. Yakınlarını kaybeden vatandaşlarımıza acil ihtiyaçları için 100 bin lira nakdi yardımda bulunuyoruz.

Bankacılık sektörümüz, Hazine ve Maliye Bakanlığımızın öncülüğünde, 2022 yılı kârlarının, yüzde itibariyle belli bir oranını ki şuan itibariyle 50 milyar lira civarında, tahsis ettiler.

Yurt içi ve yurt dışında AFAD'a yapılan 8,3 milyar lirayı bulan yardımların tamamını da deprem bölgesi için kullanıyoruz.

AFAD'A 139 MİLYON LİRALIK BAĞIŞ

Şahsımın ve arkadaşlarımın maaşlarından yaptığı taahhütler Kabine üyeleri, kabine toplantısına katılan kamu görevlileri olarak, depremzedeler için AFAD'a toplam 136 milyon 589 bin lira bağışta bulunma kararı aldık.

Katar'dan yola çıkmaya başlayan 10 bin konteyneri ülke içinden ve dışından yapacağımız takviyelerle ihtiyaç sahiplerinin hizmetine vereceğiz.

KYK KARARINDA GERİ ADIM ATMADI

Halihazırda yaklaşık 890 bini kamu yurtları ve tesislerinde 50 bini otellerde olmak üzere toplamda 1,6 milyon depremzedenin barınma ihtiyacını karşılamış durumdayız. Tahliyeler ve kendi imkanlarıyla yaklaşık 2 milyon 200 bin vatandaşımızın da bölge dışına çıktığını değerlendiriyoruz. KYK yurtlarımızı öğrencilerimizin mağduriyetine meydan vermeden depremzedelere açtık.MEB'e bağlı deprem bölgesindeki tüm okullarda da ikinci dönemde deprem şartı aranmayacaktır. Diğer 71 ilimizdeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretim 20 Şubat'ta başlayacaktır.

Deprem bölgesinde 1 Mart itibariyle 10 ilimizde ki, buna Elazığ'ı ilave edeceğim şartları uygun okullarımızda eğitim, öğretime başlama imkanını veriyoruz.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız Zonguldak Türkiye Kömür İşletmeleri'nden buradaki deprem bölgesine gelen tüm oradaki madencilerimizin gerçekten cansiperane verdikleri mücadele hiçbir zaman hatıralarımızdan silinmeyecektir.

MUHALEFETİ HEDEF ALDI

Barajların patladığından, artık su tutamaz hale geldiğinden bahsetmeye başladılar. Bu sosyal medyanın bu noktada attığı iftiralarla özellikle bu zor zamanda bir olma yekpare hareket etmemiz gereken bir zamanda ne yazık ki Türkiye'de ana muhalefet ciddi manada çirkinleşti.

Kalkıyor, Borsa İstanbul ile ilgili atılan adımlarda SPK'nın önüne gidiyor, gösteri yapıyor. Gün bir olma zamandır. Hayatın yalan. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar.