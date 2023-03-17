Kılıçdaroğlu'ndan BTP'ye ziyaret: 'Türkiye'nin pek çok sorunu dile geldi'

Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 16:45

Güncelleme: 17 Mart 2023 - 16:45

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın ortak Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun destek ziyaretlerindeki son durağı Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) oldu.

CHP lideri burada partinin genel başkanı Hüseyin Baş ile görüştü. Toplantının ardından iki lider açıklama yaptı.

"TÜRKİYE'NİN SORUNLARI DİLE GELDİ"

Kılıçdaroğlu, "Sayın Genel Başkan ve arakdaşlarıyla beraber olduk. Türkiye'nin pek çok sorunu dile geldi bu toplantıda. Devlette likayattan ekonomiye, üniversitelerden depremde yaşananlara kadar pek konu hakkında düşüncelerimizi ifade ettik. Güzel bir evsahipliği yaptılar. Sayın Genel Başkan'ın şahsında arkadaşlarına da kendisine de yürekten teşekkür ederim" dedi.



"KAMUOYU İLE PAYLAŞACAĞIZ..."

Hüseyin Baş ise şu sözleri kullandı:

"Sayın Genel Başkan'a ziyaretinden dolayı çok teşekkürlerimi sunuyorum. Kendisinin de ifade ettiği üzere çok verimli bir sohbet gerçekleştirdik. Zaten kendileri bir siyasi tecrübe abidesi, benim için de faydalı ve verimli bir sohbet oldu şahsen de. Türkiye'nin birçok meselesini istişare ettiğimiz bir toplantı oldu. Nazik çerçevede çok güzel görüşme gerçekleştirdik. Önümüzde Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde kendilerine başarılar diliyorum. Umuyoruz Türkiye adına çok doğru çok güzel günler göreceğimiz süreçte olacağız. Biz de Türkiye adına çalışmalarımızı yapıp kamuoyu ile paylaşacağız."

HDP ZİYARETİ ERTELENMİŞTİ

Kılıçdaroğlu’nun 18 Mart'ta gerçekleşmesi planlanan HDP ziyareti ise, program yoğunluğu sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmişti.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, ilkeler üzerinden anlaşılması halinde Kılıçdaroğlu’na destek verebileceklerini, böylelikle cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turdan bitirilebileceğini söylemişti.