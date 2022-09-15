Selvitopu, Kılıçdaroğlu’nu 'Kavacık Üzüm Festivali’ne davet etti

15 Eylül 2022 Perşembe, 10:26

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu CHP Genel Merkezi’ndeki makamında ziyaret ederek, bu haftasonu gerçekleştirilek Kavacık Üzüm Festivali’ne davet etti. Kılıçdaroğlu’na Karabağlar Belediyesi’nin Coğrafi İşaret Belgesi aldığı Kavacık Üzümü’nden ve bu üzümle yapılan ürünlerden armağan eden Selvitopu, kırsal kalkınmayı desteklemek için çalıştıklarını söyledi.

“HEDEFİMİZ YEREL ÜRETİCİMİZİN CEBİNE ÜÇ BEŞ KURUŞ DAHA FAZLA GİRMESİ”

Geleneksel hale gelen Kavacık Üzüm Festivali’nin her yıl binlerce kişiyi ağırladığını vurgulayan Başkan Selvitopu, “Kavacık Üzümü’ne aldığımız Coğrafi İşaret Belgesi’nin yanı sıra, festivalimizin de marka tescilini yaptırdık. Kavacık Köyümüz ve özel bir tada sahip üzümü artık geniş kesimlerce tanınır hale geldi. Hedefimiz bu özel ürüne sahip çıkarak yerel üreticimizin cebine üç beş kuruş daha fazla girmesini sağlamak” dedi. Başkan Selvitopu, 17-18 Eylül’de gerçekleştirilecek festival öncesi köy meydanını da baştan sona yenilediklerini söyledi. Selvitopu yenilenen meydanın ve meydana bakan binalardaki cephe iyileştirmelerin açılışını festival sırasında yapacaklarını vurguladı.

CHP Lideri de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, festivalin başarılı geçmesini diledi. Kılıçdaroğlu, üzüm çekirdeği başta olmak üzere Kavacık Kadın Kooperatifi üyelerinin Kavacık Üzümü’yle ürettikleri ürünleri dikkatli şekilde inceledi. Başkan Selvitopu ayrıca CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun, Onursal Adıgüzel ve Bülent Kuşoğlu’nu da ayrı ayrı ziyaret ederek, festivale davet etti.