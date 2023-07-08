Kılıçdaroğlu'ndan eleştirilere net yanıt: 'Hiçbir engel bırakmayacağım'

Yayınlanma: 08.07.2023 - 15:33

Güncelleme: 08.07.2023 - 15:34

Cumhurbaşkanı seçimlerinde istediğini bulamayan Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) ikinci tur sonrası başlayan 'değişim' tartışmaları sürüyor.

Partideki söz konusu çağrıyı başlatan ilk isim olan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adı ise CHP Genel Başkanlığı ile anılmaya devam ediyor.

Son olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partiye ve kendisine yönelik eleştirilere yanıt verdi.

Halk TV'den Fikret Bila'ya konuşan Kılıçdaroğlu, kurultay sürecine ilişkin de dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

KURULTAY TARİHİ NE ZAMAN?

Seçimli kurultayın ne zaman yapılacağına yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Kurultay sürecini başlattık. İlçe Kongreleri İl Kongreleri yapılacak. O süreç normal olarak takip edilecek. Ardından da kurultay yapılacak. O süreç tamamlandıktan sonra kurultay tarihini yetkili organımız olan parti meclisimiz belirleyecek" dedi.

"MEDYADA CHP'YE DÖNÜK BİR SOYKIRIM VAR"

Kendisine ve partiye yönelik eleştirilere de değinen Kılıçdaroğlu, “Elbette bütün eleştirileri dikkate alıyoruz. Yol gösteren eleştirilerin başımızın üstünde yeri var. Ancak eleştirilerin de makul bir düzeyde ve saygı içinde yapılması gerekir. Bazıları eleştiri yapıyorum diye hakaret ediyor. Bu kabul edilemez. Size şunu da söylemek isterim ki medyada da CHP’ye dönük bir soykırım var" dedi.

"HİÇBİR ENGEL BIRAKMAYACAĞIM"

"Bizler de partililerimizin vatandaşımızın nabzını tutuyoruz" diye konuşan Kılıçdaroğlu, "Ben partimi güvenli limana götüreceğimi söyledim. Bunu yapacağım ve yenileşmenin önünde hiçbir engel bırakmayacağım. CHP bu süreçten güçlenerek çıkacaktır” ifadelerini kullandı.

'İMAMOĞLU' SORUSUNA DİKKAT ÇEKEN YANIT

Öte yandan Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Tunç Soyer dahil olmak üzere bütün belediyle başkanlarının çok başarılı olduklarını söyleyen Kılıçdaroğlu “İmamoğlu’nun yeniden İstanbul Belediye Başkanlığı’na aday olmasını istiyor musunuz?” şeklindeki soruya da şu yanıtı verdi:

“Elbette. Bütün belediye başkanlarımız işlerini çok iyi yaptılar yapıyorlar. Çok başarılılar. Bu nedenle yeniden aday olmalarını isterim. Bu en doğal haklarıdır. Başarılı hizmetlerini sürdürmeleri gerekir."

'ZAM' TEPKİSİ: EKONOMİK SOYKIRIM

CHP lideri, iktidarın seçimden sonra yaptığı vergi artışları ve zamları da ‘ekonomik soykırım’ olarak niteledi.

Kılıçdaroğlu, Motorlu Kara Taşıtları Vergisi’nin (MTV) ikinci kez alınması, vergi resim ve harçlarda yüzde 100’e varan oranlarda zam yapılması konusuna ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

“Bunun adı ekonomik soykırımdır. İktidar seçimden sonra yaptığı vergi artışları ve temel ürünlere gelen zamlarla toplumun her kesimine karşı ekonomik soykırım uygulamaktadır. Sadece dolar garantili ihale alanlar. dolar garantili banka hesabı bulunanlar hariç taksi şoföründen esnafına, işçisinden memuruna, emeklisine kadar her kesim bu soykırıma maruz kalmaktadır.”

"BEŞLİ ÇETEYE ÖDEME YAPABİLMEK İÇİN..."

Kılıçdaroğlu hükümetin böyle bir politika izlemesinin gerekçesini şöyle açıkladı:

“Peki hükümet bu kararları niye alıyor? Bu politikayı niye uyguluyor? Çünkü Hazinede hiç para bırakmadılar. Beşli çeteye dolar garantili ihaleler verdiler. Şimdi bu sözlerini tutabilmek paraları ödeyebilmek için kaynağa ihtiyaçları var. Kaynağı nasıl bulacaklar? Tabii ki vatandaşın cebine el atarak bulacaklar. Şimdi yaptıkları budur. Beşli çeteye ödeme yapabilmek için vergilerle zamlarla vatandaşın cebinden kaynak yaratıyorlar. Bu kabul edilemez.”

CHP lideri, iktidarın bu kararlarla da durmayacağını belirterek şöyle devam etti:

"Bundan sonra vergi artışları ve zamlar devam edeceği gibi milletin alın teri ile kurulmuş kamu kurumlarını da satacaklar. Onları da peşkeş çekecekler. Varlık Fonu’nun tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz. Şeffaflık yok. Orada kamuya ait kurumları Körfez ülkelerine peşkeş çekebilirler. Ayrıca Varlık Fonu’nda neler olduğu da tam olarak bilinmiyor. Örneğin ortaya 25 milyon dolarlık bir rüşvet iddiası atıldı. Bu iddia rüşvetle de sınırlı değil. Rüşvetin paylaşılması ile ilgilidir. Biz bu konunun takipçisi olacağız."

"BUNLAR İLK GÜNAHI ÇOKTAN İŞLEDİ"

"İktidar sıfırı tükettiği için ve dış piyasalarda itibarı kalmadığı için Batı’dan para bulamıyor” diyen Kılıçdaroğlu şu değerlendirmeyi yaptı:

“İktidarın Batı’da hiçbir itibarı kalmadı. Hiçbir ülke borç vermek istemiyor. Bu nedenle Körfez ülkelerine gittiler. Birleşik Arap Emirlikleri ile temas kurdular. Onlar da hemen ‘evet’ demiyorlar. Sizin karlı hangi yatırımınız var hangi kurumunuz var diye soruyorlar.

Türkiye’yi bu duruma düşürdüler. Ayrıca vatandaştan da borç alamıyorlar. Çünkü Türk lirasının değerini çok düşürdüler. Vatandaş da iktidara güvenmediği için borç vermiyor. Ve iktidar kendi vatandaşından dolarla borçlanıyor. Buna ekonomi literatüründe ilk günah derler. Bunlar ilk günahı çoktan işledi. Artık kendi vatandaşlarından bile borç alamayan vatandaşlarına güven veremeyen bir iktidar var."